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Как кормят белорусов во время перелетов разные авиакомпании

  • 16.09.2017, 12:33
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Фото с сайта lowcost-expert.com

«Белавиа» оказалась на пятом месте в десятке авиакомпаний СНГ, предлагающих самую вкусную еду.

Авиакомпании «Белавиа» по итогам шести месяцев этого года оказалась на пятом месте в десятке авиакомпаний СНГ, предлагающих самую вкусную еду. Рейтинг составил российский сервис на основе отзывов 22 тысяч пассажиров. Tut.by решил посмотреть, как кормят на рейсах не только белорусской авиакомпании, но и других, и собрал фотографии читателей о том, что они ели на борту самолетов во время путешествий в этом году.

«Белавиа» вернула питание на всех рейсах с января этого года. При полете до полутора часов пассажирам в эконом-классе предлагают либо сэндвичи, либо мясные нарезки, рыбные закуски и овощи, чай или кофе, воду и соки. На рейсах более полутора часов — горячее питание: мясо или рыбу, или птицу и гарнир.

Например, вот такую еду могли попробовать пассажиры, летевшие по маршруту Минск-Амстердам в июле этого года.

Еда в эконом-классе авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Амстердам в июле 2017 года. Это картофель с шампиньонами, сыром и морковью, булочка, плавленный сырок, кекс
Фото: Влад Савельев

А вот такие наборы можно получить на других рейсах авиакомпании.

Щедро угощает пассажиров авиакомпания Turkish Airlines. Как минимум в 2011 году по версии системы поиска авиабилетов Skyscanner эта авиакомпания заняла первое место в рейтинге по питанию на борту.

А в эконом-классе по маршруту Минск-Стамбул в августе этого года предлагали вот такие наборы. Это котлеты из говядины, рис, тушеный нут в соусе, салат с овощами и сметаной, шоколадный мусс с коричневым сахаром.

А в бизнес-классе можно было отведать вот это.

Это тоже блюдо для пассажиров, летающих бизнес-классом.

А это еда в эконом-классе.

Такие блюда также можно встретить, летая Austrian Airlines.

Авиакомпания «Аэрофлот» на рейсах Москва-Гуанчжоу предлагает пассажирам выбрать блюда из меню. Например, читательница Надежда Шу ела вот такую низкокалорийную еду.

China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в течение девяти часов полета пассажиров кормит дважды.

Белорусы путешествуют по миру не только вышеперечисленными авиакомпаниями. Одни летают Qatar Airways, другие — KLM (Королевскими Голландскими Авиалиниями). И вот что они там едят.


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