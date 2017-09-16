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Учения «Запад-2017» - триумф Фрейда

  • Константин Эггерт, «Немецкая волна»
  • 16.09.2017, 12:41
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Фото: tvn24.pl

Официальный сценарий учений дает богатый материал для психоаналитиков.

Тринадцать тысяч или сто с лишним? Начавшиеся в Беларуси учения «Запад-2017» стали предметом жаркой дискуссии между министерством обороны России с одной стороны, и Западом, а также рядом экспертов - с другой.

Привет Молотову и Риббентропу

Российское военное ведомство утверждает, что число участников учений не превышает первую цифру. Страны НАТО и эксперты - что их в десять раз больше. Просто «Запад», по их утверждениям, - это лишь часть целой серии одновременно проходящих (и официально признанных российскими властями) тактических учений «антитеррористической направленности» и внеплановых проверок боеготовности - в сущности, тех же самых учений, только не подпадающих под действие договоров о международном наблюдении. То, что задействованы в них не только армейские части, но и МВД, ФСБ и МЧС плюс Балтийский флот, подтверждает вторую версию.

Официально обнародованный сценарий учений дает богатый материал для психоаналитиков. Он отражает главный страх, не покидающий Москву и Минск. Призрак «Майдана» вновь встает над территорией от Кольского полуострова до Барановичей и Калининграда. Борьба с диверсантами и заброшенными в Беларусь и Калининградскую область «экстремистами», которые стремятся, по сюжету, свергнуть белорусское правительство, - важнейшая часть маневров.

За коалицией «Западных» - вымышленных стран Вейшнории, Лубении и Весбарии, засылающих диверсантов, - без труда просматриваются Польша и страны Балтии. Причем Вейшнория (Польша) вдобавок хочет присоединить к себе западные области Беларуси. Просто 1939 год наоборот! Такая демонстрация комплекса вины, загнанного в подсознание российской власти, должно быть, сильно насмешила пребывающих в аду Молотова и Риббентропа.

Чего боятся страны НАТО?

Разумеется, в Москве, как всегда, утверждают, что учения сугубо оборонительные. «Надуманные страхи» перед Россией литовцев, латышей, эстонцев и поляков высмеиваются органами государственной пропаганды либо как проявление комплекса неполноценности, либо как «политиканство» для внутреннего потребления, либо как выполнение директив Вашингтона (куда же без него!).

Наиболее «смелые» представители официоза говорят: «Балтам и полякам нечего бояться. Они же входят в НАТО". Подразумевается, что трезвые головы в российском руководстве не хотят третьей мировой. Однако именно этот аргумент официальная Москва уже много лет использует в своей тщетной борьбе с расширением Североатлантического альянса. На вопрос «Неужели вы верите в то, что польские танки покатятся по улицам Смоленска?» у Кремля всегда готов стандартный ответ: «Мы анализируем не политические декларации, а военный потенциал и его возможности».

При этом не польская или венгерская, а именно российская техника два раза за 7 лет, в 2008 и 2014 годах, обеспечивала силовое изменение границ в Европе - в Абхазии и Южной Осетии, а затем в Крыму. Но, разумеется, эти события не имели никакого отношения к войне и агрессии, будучи «операцией по принуждению к миру» и «защитой жителей Крыма от бандеровцев». Эта залихватская ложь - тоже характерная черта властной и, в значительной степени, массовой российской психологии: «Как мы ловко «отжали» Абхазию и Крым! А вам, слабакам, и крыть нечем». Мы еще и вас обвиним в «русофобии и паранойе», как это сделали например, «Вести» ВГТРК.

Бесценные учения

В России, где уничтожена независимость законодательной власти и слабы независимые СМИ, вопрос о целесообразности проведения столь дорогостоящих военных игр в эпоху рецессии поднять некому. Более того, после начала российско-украинской войны учения, подобные «Западу-2017», с насквозь фальшивым сюжетом про «террористов», c которыми почему-то должна бороться не предназначенная для таких целей армия, превратились в один из главных инструментов политической мобилизации граждан. Гарнизон «крепости Россия» нуждается в постоянной подпитке антизападных настроений.

В общем, российские налогоплательщики финансируют беспрецедентно масштабные и дорогие учения по спасению авторитарного режима со сценарием, явно отсылающим к «проплаченному Западом майдану» и Второй мировой войне - этим двум столпам кремлевской пропаганды. Фрейд был бы доволен.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»


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