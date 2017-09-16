Чем белорусы отличаются от украинцев 1 Стась Карпов

16.09.2017, 12:45

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Фото: euroradio.fm

В последнее время появилась мода на высказывания о том, какие мы с украинцами разные.

Такой себе секретик пульчинеллы, конечно, но тезисы сводятся к тому, что украинцы просто не уважают власть, а мы - уважаем, как настоящие немцы.

В России, кстати, пошли еще дальше. Там Красовский даже договорился до того, что Поклонская - это «майдан в худшем его проявлении».

Что Россия такой не была, а сейчас, благодаря тому, что они «впустили» русских неофитов в Россию, - сама Россия идет на дно.

Тезис, конечно, редкой шизоидности с учетом того, что Поклонская по сравнению с дугиным / прохановым / кургиняном - просто сантамария, а «пробуждена» она была русским человеком Гиркиным.

И я понимаю - обидно видеть, как твоя страна постепенно сходит с ума все сильнее, но, как пела «Умка»: «зачем уметь плавать, если хочешь достигнуть дна».

Вернемся к белорусам.

Украина - это, конечно, бальзам на раны как уставшему и угнетенному человеку, так и рупору диктатуры.

«Несмываемая» плесень булькает о карателях, войне, крови и развале страны. Для них «вы хотите как у хохлов?» - спасительная мантра для того, чтобы оправдать любую пакость, которую только захочет продемонстрировать наша державушка.

С другой стороны уставшие от десятилетий угнетения белорусские националисты также пришли к спасательной выводу: наш звездец - это не звездец. Это мы немцы и уважаем власть. Настоящий звездец - в Украине, а все потому (и здесь они делают элегантный финт, чтобы не обидеть украинцев), что украинцы просто любят вольницу и не уважают власть. А у нас магдебургское право, вече, история парламентаризма, бла-бла-бла.

Как человек. который в украинцах разбирается равно так же, как и остальные аналитики (то есть - никак), выдвинуть такое мнение.

Украинцы не то, чтобы любили вольницу и не уважали власть, - они просто пытаются. Просто у них происходит какой-то процесс.

И этот процесс кажется нам бесконечным в масштабах нашей коротенькой жизни. А на самом деле эти несколько лет перелома и недовольства - простите - «миг между прошлым и будущем». И короче этот «миг» в масштабах истории стран - не бывает. И по-другому он при таких исходных данных выглядит редко.

Коррупция? Да «нормальные» европейские страны имеют тысячелетние истории коррупций.

Слабая власть? Во-первых, см. пункт выше, а во-вторых (тут снова упомянем сто раз упомянутого Саакашвили) - не уверен, что в любой нормальной европейской стране его бы расстреляли автоматчики. Подозреваю, что результат везде был бы одинаковым. Его бы пустили, так как любое нормальное государство в отличие от «сильного» умеет определять опасность и разделять прорыв границы как акт агрессии и прорыв границы как «акт протеста» гражданина.

Если государство не умеет отличать акцию от нападения, то оно - Северная Корея, а не Европа.

Что касается белорусского - немецкого - трудолюбия, то нас от них, например, отличает момент неосознавания ценности своей работы и ее конечной цели. Белорус готов просто работать, чтобы выживать, не раздумывая над полезностью этого процесса в целом.

Немец, по крайней мере, имеет возможность рассматривать свою работу как компонент немецкой же экономики, имея возможность находить лучшее применение своим способностям.

Белорус просто человек на просто территории который просто соглашается просто менять свое время на просто деньги.

Этому состоянию не стоит петь гимны.

Короче, я к чему.

Наберитесь сил, дорогие белорусы, и принимайте свою страну и свои горести как горести и как свои.

Не надо свою травму называть признаком эволюции скелета, и не надо самоутверждаться за счет других. Вероятно в Украине есть свои большие проблемы. Но вероятно мы ни черта не понимаем их причин и способов решения.

А если человек с переломом руки тычет в человека с переломом ноги и говорит, что у меня рука сломана, потому что я трудолюбивый, а у него нога сломана потому, что он груши околачивает - это выглядит не столько смешно, сколько грустно.

Это значит, что человек с переломом руки где-то еще и головой ударился. Просто не заметил.

Стась Карпов