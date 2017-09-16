Меркель устроила Путину «холодный душ» 16.09.2017, 12:49

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Ангела Меркель

Разговоры о миротворцах ООН – не повод смягчать санкции.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает «интересным» предложение президента России Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но полагает, что оно не дает повода для смягчения санкций против РФ. Об этом глава правительства ФРГ заявила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke (перевод – (tass.ru http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4567488).

«Должен быть достигнут значительный прогресс [в деле установления перемирия], которого мы, к сожалению, пока не наблюдаем», - отметила Меркель. «Я считаю предложение российского президента задействовать силы ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным, - добавила она. - Несколько дней назад я говорила с президентом Путиным о том, что эти силы ООН должны иметь доступ везде, где размещены представители ОБСЕ».

«В этом направлении мы должны дальше работать, но это ростки, которые не дают повода для смягчения санкций», - подытожила Меркель.

Одновременно канцлер подчеркнула, что не согласна с лидером свободных демократов ФРГ Кристианом Линднером, который предложил «вынести за скобки дискуссию о Крыме» и выстраивать отношения с Россией без учета крымского вопроса. «Я отношусь к вопросу Крыма иначе», - сказала Меркель. Она назвала присоединение полуострова к РФ противоречащим международному праву и заявила, что с этим нельзя мириться.