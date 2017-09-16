Тайны, которые скрывают «зубы дракона» в Беларуси 1 16.09.2017, 12:55

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Что можно узнать, посетив с фонариком форты и доты, разбросанные по нашей стране.

Военная история Беларуси не ограничивается музейными экспозициями. Ее следы повсюду в виде памятников, братских могил, военных кладбищ и многочисленных оборонительных сооружений, которые встречаются в любом уголке нашей страны. Речь о дотах и фортах, где когда-то укрывались солдаты разных войн и даже столетий, пишет planetabelarus.by.

В Беларуси и по сей день можно увидеть оборонительные сооружения самых разных периодов. По словам экскурсовода Дениса Филипчика, помимо долговременных оборонительных точек (ДОТ), построенных во время Первой и Второй мировых войн, а также в межвоенный период, встречаются и более древние сооружения, в частности это форты двух крепостей: Брестской и Гродненской.

Форт – это полноценное укрепление в системе крепостных сооружений, где мог разместиться целый гарнизон, чтобы держать оборону. Одновременно с Брестской крепостью и рядом с ней в XIX веке были возведены девять фортов. Два из них сегодня расположены на территории Польши, а из белорусских сооружений наибольший интерес представляет V форт, что находится в нескольких километрах от Бреста в деревне Гершоны.

V форт Брестской крепости – сложная система укреплений, которая считается одним из самых ярких примеров русской фортификации. Форт музеифицирован, на входе нужно купить билет, а на территории укрепления представлена военная техника. Но в целом V форт сегодня – это бесконечные неосвещенные лабиринты бетонных сооружений, подземные ходы и катакомбы, окруженные водным каналом. При посещении укрепления обязательно нужно иметь при себе фонарик.

Гродненская крепость сохранилась лишь фрагментами, в частности это также несколько фортов. Лучше всего сохранился IV форт, который почти не коснулись разрушения, а также II форт, что расположен по дороге к Августовскому каналу. В 2017 году началась музеификация укреплений, так что скоро эти объекты планируется сделать популярными туристическими местами паломничества.

В отличие от фортов, доты – это маленькие оборонительные сооружения, бетонные укрепления с отверстиями для огневой стрельбы которые, как правило, были рассчитаны на несколько человек. В Первую мировую войну, которую за количество траншей и укреплений называют «окопной», на территории Беларуси доты строили в основном немецкие войска. Оборонительные точки и сегодня можно найти по всей линии фронта от Верхнедвинска и Сморгони до Баранович и Пинска.

Особенно много оборонительных пунктов сохранилось на территории сморгонского района. Там насчитывается не меньше полутысячи дотов, также на полях и в лесах видны траншеи, окопы, воронки от снарядов. В Сморгони на Золотой горке размещалась немецкая батарея, которую никак не удавалось уничтожить. Белорусские солдаты прорыли туда подземный ход и заложили вагон взрывчатки. Сегодня идет восстановление подземного хода, который оканчивается огромными воронками на месте взрыва.

Некоторые сморгонские доты сегодня используют как площадку для реконструкций. Во время экскурсионных туров у оборонительных сооружений разворачиваются сражения со взрывами, солдатами в окопах, дымовыми шашками, пиротехникой и горячим чаем.

Чаще всего такие интерактивные экскурсии проводят для детей. Похожие туры есть и в Брестской крепости. Во время квеста «Тайна форта литеры «А» дети ищут кусочки секретной карты, освобождают пленных и проходят другие задания.

В межвоенный период, в 1930-х годах, возводилась оборонительная линия БССР с названием «Линия Сталина». Она проходила по старой границе СССР, установленной после Рижского договора в 1921 году, когда Западная Беларусь вошла в состав Польши.

Некоторые укрепления взорвали немцы, когда оккупировали территорию страны. Но тем не менее. многие оборонительные точки этого периода сохранились. Есть несколько дотов того времени на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина», другие долговременные укрепления можно увидеть буквально на соседних полях в близлежащих деревнях.

Дот-музей в Заславле также принадлежит этому периоду, он располагается на возвышении, что обеспечивает хороший обзор. Сегодня в помещении трехамбразурной огневой точки №115 со стенами толщиной в 90 см воссоздана типичная для военного времени обстановка. Там установлены станковые пулеметы системы Максима, ручные пулеметы системы Дегтярева и перископ для наблюдения. Этот огневой пункт был рассчитан на 12 человек.

Во Вторую мировую войну доты строились гораздо в меньшем количестве. По причине внезапного нападения на СССР и быстрого захвата белорусской территории, некоторые укрепления так и не были достроены. Многие доты, возведенные в межвоенный период, так и не послужили солдатам.

Помимо того, что доты сегодня можно встретить в полях и лесах, огневые точки сохранились и во многих городах. Массивное сооружение из прочного немецкого бетона не так легко уничтожить. Ликвидация объектов с помощью взрыва – это дорогостоящее мероприятие. Поэтому многие доты вписались в городскую застройку. Оборонительные сооружения есть даже в Минске, хотя разглядеть в них огневую точку зачастую не просто.

Денис Филипчик считает, что военные укрепления – это интересный элемент экскурсий на военную тематику, ведь в доты и форты можно спуститься, все потрогать, даже прицелиться. Реконструкции на линии фронта с анимационными представлениями также популярны среди туристов. Хотя многие считают, что не всегда такие развлекательные мероприятия этично проводить на местах масштабных боев, где умирали люди, и где, возможно, не все останки еще извлечены. Но сохранилось и множество дотов, которые не использовались активно, они определенно могут стать объектами для проведения различных туристических мероприятий.