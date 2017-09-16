Пять причин в пользу личного автомобиля и пять причин от него отказаться 1 16.09.2017, 13:46

Представим себе сторонников обоих лагерей, их доводы и возражения.

Одни не представляют себе жизни без собственного автомобиля, другие не понимают эту любовь и преданность "куску железа". Представим себе сторонников обоих лагерей, их доводы и возражения в споре о том, нужна личная машина или же это лишь обуза и ограничитель свободы, пишет сайт abw.by.

Выше мобильность

В свой автомобиль сел - и поехал. И быстро приехал именно туда, куда надо. Не нужно ждать, когда придет автобус, не надо шагать пешком, добираясь от остановки до дальней улицы в районе/поселке, до глухой деревни или поляны в лесу. Личный транспорт позволяет быстро перемещаться по городу и решать свои дела. За какой-нибудь час можно посетить столько точек, сколько на автобусе будешь полдня объезжать!

- Но все относительно. При путешествиях на расстояния свыше 1000 километров быстрее будет самолет. В крупных городах, особенно на загруженных трафиком участках или в обширной сети мелких улочек, - метро или велосипед. Порой даже пешком пройти полтора километра быстрее, чем кружить по району и отстаиваться на светофорах. В остальных случаях автомобиль действительно может быть быстрее. Но ведь такую же мобильность обеспечит такси или прокатная машина.

Экономится время

- Ага, такси! Сиди, вызывай его, потом жди. Беги к забронированной каршеринговой машине, поезжай в офис автопроката. То ли дело свой автомобиль: вот он, под боком! Про общественный транспорт, поездки на велосипеде или пешеходные забеги и говорить не приходится. В общем, по-настоящему экономит время лишь собственный автомобиль.

- А если суммировать все те часы и минуты, которые тратятся на то, чтобы выбрать себе автомобиль, поставить его на учет, пройти техосмотр, гонять его на мойку, делать шиномонтаж, ходить в автомагазин или на рынок, обслуживать? А если сам гайки крутишь - сколько времени уходит на этот "бесплатный" ремонт? Ты говоришь, что быстро добираешься до места. А найти место на стоянке? А зимой машину перед поездкой прогреть? Если все посчитать, где та экономия времени? Нет автомобиля - ты все эти минуты и часы можешь тратишь на себя и семью.

Жизнь становится проще

- Кстати о семье. Ты ребенка в детский сад или поликлинику на метро или велосипеде повезешь? А зимой на велике поедешь? Ты детское кресло будешь каждый раз с собой в такси или каршеринговую машину брать? А вещи необходимые? В свою машину один раз все это положил - и оно всегда под рукой. И слушаешь в дороге то, что нравится, а не шансон таксиста.

- Меня родители в детский сад пешком водили. В поликлинику не каждый день надо ездить. Ну да ладно, с детьми и пожилыми людьми со своей машиной проще. Но это компенсация за те неудобства, которые автомобиль готов тебе устроить. Живешь в городе - думай, как место поближе к дому/работе найти. Будешь бросать абы где, не удивляйся, если на эвакуаторе вдруг увезут. А если угонят? А если во время урагана затопит или дерево упадет? Владелец машины должен думать о том, что "безлошадному" гражданину даже в голову не придет. Про штрафы, страховки, ТО, антикор и зимнюю резину, танцы с бубном в мороз. Я уже не говорю про время и деньги, которые все это отнимает.

Это свобода!

- Ты не привязан к расписанию автобусов и поездов, сам определяешь, когда, куда и как ехать, где останавливаться, сколько вещей с собой брать. Захотел вечером махнуть на озеро - легко! Утром в лес по грибы - запросто! Ты ни к кому не привязан и ни от чего не зависишь.

- Э-э-э, нет, брат, еще как зависишь - от собственной машины! Отправляешься на ней в ресторан или гости - не выпьешь, потому что за рулем. Поехал в аэропорт, чтобы в отпуск улететь, - надо куда-то машину пристроить. Идешь гулять в центр города, в парк или в тот же лес, придется строить так маршрут, чтобы снова вернуться в то же место за машиной. В городе назначаешь встречи так, чтобы было проще найти стоянку. Домой возвращаешься не позже семи, потому что потом места под подъездом не найти. И выезжаешь до восьми, потому что потом час пик. А в пробке стоять - это тоже такая свобода!

Это элементарно дешевле

- В пробке ты будешь стоять и в такси, и в каршеринговой машине. И платить за это поминутно! А я в своей машине - только за бензин. Экономить можно, только если пешком ходить или на велосипеде ездить. А если с комфортом передвигаться, то только на автомобиле. И на своем – дешевле!

- Все зависит от того, как часто ты ездишь. Если постоянно и помногу, согласен, своя машина обойдется дешевле. Если несколько раз в неделю, то, ей-богу, такси будет меньше разорять семейный бюджет. Ты вот говоришь, что только за бензин платишь. А как же страховки, мойки, шиномонтаж, техническое обслуживание, потеря стоимости? Если все это считать, то в сумме выйдет в 2-3 раза выше затрат только на одно топливо. Владеть автомобилем не так дешево, как может показаться.

К чему пришли?

Все эти доводы в пользу отказа от личного автомобиля жизнеспособны лишь при условии достойной альтернативы - комфортного и быстрого общественного транспорта, доступных услуг такси, каршеринга и проката. То есть при наличии условий, при которых от машины можно отказаться и ни разу не пожалеть. У нас пока до этого далеко. Попробуй "быстро и комфортно" добраться из спального района в центр. Я уже не спрашиваю, как на периферии попасть из агрогородка на ферму или машинный двор. Примеры, когда без машины это невозможно или элементарно неудобно, я могу приводить бесконечно долго!

- Я точно так же долго могу показывать ситуации, когда пользоваться альтернативой проще, быстрее или дешевле. Но ты пойми: я же не выступаю категорически против личного автомобиля вообще. Во всем нужна мера. И здесь к вопросу можно подходить, используя элементарный расчет. Комбинируя такси, прокат, общественный транспорт, можно, не теряя в комфорте и мобильности, ездить за те же деньги, а то и дешевле. Возможно, это работает не везде и не всегда, выгодно и удобно не для всех. Но даже сейчас, при том развитии общественного транспорта и услуг, которое есть, владеть автомобилем не так выгодно и удобно, как может показаться на первый взгляд. В крупных российских городах до этого уже дошли, думаю, дойдут и у нас. Понятно, что не все, а только те, кто обнаружит, что в их случае соотношение преимуществ и недостатков не в пользу личного транспорта. Но уверен: в ближайшем будущем появится достаточно много людей, которые увидят, что можно жить полноценно, комфортно и беззаботно, не имея собственного автомобиля.