закрыть
16 сентября 2017, суббота, 13:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александр Медведь: Три раза становился олимпийским чемпионом, а пенсия – 130 рублей

9
  • 16.09.2017, 13:19
  • 1,590
Александр Медведь
Фото: wrestdag.ru

Легендарный белорусский борец Александр Медведь рассказал о том, какую пенсию получает.

Cегодня звезда мировой борьбы Александр Медведь отмечает свое 80-летие, пишет «Трибуна»:

- Ваше отношение к старости, которой часть людей просто боится? Хотя есть и такие, что считают ее проявлением мудрости, которой не хватало в юности ...

– В целом, борюсь с усталостью от жизни! Сесть на крыльце и ничего не делать – не в моей натуре. Хотя с палочкой в последнее время, но постоянно в движении. По крайней мере, регулярно в Стайках, где встречаюсь с молодежью. Ежегодно там проводим юношеские соревнования в 8 категориях «Медвежонок». Как раз в сентябре приедут до полутысячи юношей и девушек из разных стран – от США с Израилем до Турции с Ираном. Не чураемся различных школ борьбы – сам в детстве ходил вместе с цыганами. Всякий раз на открытии фотографируемся вместе, раздаю автографы ...

- Посади вас теперь в машину времени и перевязи на целину, откуда начался Путь – повторили бы его со всеми терниями и жертвами для того, чтобы испытать «100 часов счастья» на пьедестале?

– Честно признаюсь – нет! Слишком трудный путь. У меня сын Алексей также занимался борьбой, стал чемпионом мира и... отказался заниматься дальше – отец, мол, таким как ты не стану, а фамилию портить не стоит (смеется). А подумать: какая разница, что 7 раз чемпион, три Олимпиады – а пенсия одна и та же ...

- Неужели правда то, что мне говорили?

– Да – официально, как у всех – 130 новыми. (! -В.С) Нормально – на лекарства, хотя и не все, хватает. Писал наверх заявления – молчат. Но в юбилей не будем об этом... – сказал Медведь.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются