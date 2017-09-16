Александр Медведь: Три раза становился олимпийским чемпионом, а пенсия – 130 рублей 9 16.09.2017, 13:19

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Александр Медведь

Фото: wrestdag.ru

Легендарный белорусский борец Александр Медведь рассказал о том, какую пенсию получает.

Cегодня звезда мировой борьбы Александр Медведь отмечает свое 80-летие, пишет «Трибуна»:

- Ваше отношение к старости, которой часть людей просто боится? Хотя есть и такие, что считают ее проявлением мудрости, которой не хватало в юности ...

– В целом, борюсь с усталостью от жизни! Сесть на крыльце и ничего не делать – не в моей натуре. Хотя с палочкой в последнее время, но постоянно в движении. По крайней мере, регулярно в Стайках, где встречаюсь с молодежью. Ежегодно там проводим юношеские соревнования в 8 категориях «Медвежонок». Как раз в сентябре приедут до полутысячи юношей и девушек из разных стран – от США с Израилем до Турции с Ираном. Не чураемся различных школ борьбы – сам в детстве ходил вместе с цыганами. Всякий раз на открытии фотографируемся вместе, раздаю автографы ...

- Посади вас теперь в машину времени и перевязи на целину, откуда начался Путь – повторили бы его со всеми терниями и жертвами для того, чтобы испытать «100 часов счастья» на пьедестале?

– Честно признаюсь – нет! Слишком трудный путь. У меня сын Алексей также занимался борьбой, стал чемпионом мира и... отказался заниматься дальше – отец, мол, таким как ты не стану, а фамилию портить не стоит (смеется). А подумать: какая разница, что 7 раз чемпион, три Олимпиады – а пенсия одна и та же ...

- Неужели правда то, что мне говорили?

– Да – официально, как у всех – 130 новыми. (! -В.С) Нормально – на лекарства, хотя и не все, хватает. Писал наверх заявления – молчат. Но в юбилей не будем об этом... – сказал Медведь.