Крик души белорусской писательницы нашел отклики по всей стране 16.09.2017, 13:29

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Евгения Пастернак

Родители школьников по всей Беларуси больше не могут молчать.

Писательница и мама школьницы Евгения Пастернак написала открытое письмо чиновникам от образования, пишет kp.by.

- Пишу это письмо, потому что ситуация с образованием в стране стала ухудшаться стремительно, переплюнуты даже самые пессимистичные прогнозы. Но самое страшное не это. А то, что вы продолжаете докладывать о росте показателей и стабильности. А это не так.

Писательница перечислила наболевшие проблемы:

Чиновники ответили.

- Все проблемы высосаны из пальца.

Наши читатели тоже поучаствовали в обсуждении – написали под обеими публикациями более двухсот комментариев.

Елена, Гродно:

Каждое слово - это горькая правда. После прочтения инструктивно- методического письма обрадовалась, что будет меньше бумажек. Я была счастлива пару дней, до разговора с представителями отдела образования. На мой вопрос они сказали: «А как мы вас проконтролируем?» Ну да, контроль важнее образования наших детей... Грустно и страшно.

Александр, Витебск:

Моя внучка учится в 7 классе. Она прилежная ученица, таскает в школу тяжеленную сумку с учебниками, портит позвоночник… Неужели нельзя иметь в учебных кабинетах комплекты учебников и раздавать их на урок детям?

Игорь:

Отличная статья, только много эмоций. С чиновниками нужно разговаривать на их языке и спокойно. Хочу дополнить: учителям также навязывают выполнение работы МЧС (ходить по домам, контролировать состояние электропроводки, печей, наличие извещателей) и милиции (дежурить на дискотеках, посещать неблагоприятные семьи). Не знаю, как в городах, но в деревнях это есть.

Анна:

Тоже не могу молчать! Из-за переноса занятий на 9 часов утра рушится система дополнительного образования. Я являюсь педагогом художественной школы. Школы, которая дает серьезное профессиональное образование! Способные, а главное мотивированные ребята не успевают не только переодеться, но и поесть! Хорошо, если родители имеют возможность привезти ребенка в художку. Пусть облитого супом (едят дети в машине), но привезти! А у нас учатся дети со всего города!

Екатерина, Минск:

Сегодня только о положительных сторонах напишу. Конкретно для нашей семьи начало занятий в 9 часов - спасение. Может для тех, у кого школа под боком, недовольства больше. А вот для нас, меньшинств, которым до школы добираться час, данное решение видится грамотным. Разговаривая с родителями одноклассников сына, не услышала ни одной отрицательной реплики. В нашей школе нулевым уроком поставили факультативы для всех желающих.

Наталья:

Какого ребенка сделали здоровее написанные в дневнике «физк. и зд».? Как запись «труд.об.» помогла обучить труду? Кто стал ближе к искусству и художественной культуре, написав в дневнике «изобр иск».? А требование писать в дневнике «русск. яз». и «русск.лит»? А почему в дневнике нельзя писать «классный час», вписывать факультативы (в том числе и обязательные к посещению)? Почему в дневнике нельзя писать, что принести на изо? На труд? А необходимо записать только тему урока? Где ребенку записывать необходимую ему информацию? В вайбере, соцсети, блокнотике? Но зачем тогда дневник?

Темная лошадка:

Хотела написать свое мнение в Минобр по поводу оплаты школьного питания в нашей гимназии. Мы даже через ЕРИП не имеем возможность оплатить, надо бегать к инфокиоскам БеларусБанка! Но классная попросила не писать.

Вадим:

Я учился уже по новой программе, но ещё по старым учебникам. Чиновники переставили тему «Производная» по математике из начала 10 класса в конец 11 - это, возможно, хорошо. Но они не подумали, что тема «Колебания» по физике, проходимая в начале 11, просто не может быть понята без производной. Я, не самый тупой из школяров, глядел на доску глазами доэволюционной макаки, пока наш учитель пытался объяснить происхождение формул. Ни физику, ни историю - половину предметов мы не учили по министерским учебникам. Учебник географии мы вообще получили в январе (сам учебник ничего, но в январе, Карл!).

Анатолий:

Плохо получается, если критика положения в сфере образования не подкреплена фактическими данными, а базируется на общих критических разговорах, порой некомпетентных лиц. Отсюда утрирование недостатков, которые министерство образования само исправляет по графику. И от такого письма совершенно не остается полезной составляющей, и его начинают принимать, как кляузу.

Данные?:

Анатолий, вы в школе были когда-нибудь? Попросите учителя показать вам папки с документацией, которые она должна сдать в конце четверти. А потом спросите, что учителя делали в свои выходные. А потом посчитайте, сколько учебников выдали ученикам класса, и сравните со списком тех, которые должны были выдать? А то очень похоже, что вы из числа чинуш здесь нарисовались.

АГАтка, Гродно:

Новыя праграмы - сорам ужо самі па сабе. Складаеш планаванне згодна з імі, і так некаму хочацца «фейсам аб тэйбл» правесці... «Фізічная культура і здароўе», Х клас. На асновы відаў спорту - 37 гадзін, размеркаваных наступным чынам: лёгкая атлетыка - 9, лёгкая атлетыка - кросавая падрыхтоўка 0 (8); аэробіка спартыўная, акрабатыка (д), гімнастыка атлетычная, акрабатыка (ю) - 8, лыжныя гонкі 8 (0), спартыўныя гульні - 10 . Складаем: 9+0+8+8+10. ШТО АТРЫМАЛІ? Правільна - 35! 8 клас - яшчэ цікавей, і ўсё намнога прасцей пры падліку. На год - 70 гадзін. Інварыянтны кампанент - 48 гадзін, варытыўны кампанент - 20. Які разумны пры складанні гэтых двух лікаў атрымае патрабуемыя 70 гадзін? Мяркую, той, хто гэта зробіць, годны Нобелеўскай прэміі праз адкрыццё нова табліцы складання.

Александр Николаевич:

Я не буду заступаться за министерство, но данная дамочка изложила «записки дилетанта». О том, что она работала в системе образования какого-либо уровня (дошкольный, среднее) речи не идет. А такие опусы-измышления, чтобы привлечь внимание и сделаться медийной персоной.

Злючка:

6-й класс, белорусский язык. В школе 15 новых учебников, но их нельзя выносить из кабинета, можно только сфоткать д/з. То есть, если у ребенка нет камеры в телефоне, то делай, что хочешь - ищи на сайте или проси скинуть по вайберу. Нам раздали только старые учебники, но по ним, сказали, учить не будут. Зато к учебнику «Искусство» приложили диск. Боже мой, ДИСК! А почему не «флопик»? У большинства дома нэтбуки и планшеты!