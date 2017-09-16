закрыть
16 сентября 2017, суббота, 13:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

По делу о теракте в лондонском метро задержан 18-летний мужчина

  • 16.09.2017, 13:38

Лондонская полиция заявила, что задержание является важным для расследования.

Полиция английского графства Кент задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции лондонского метро "Парсонс-грин", пишет bbc.com.

В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство. Никто не погиб, 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.

Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр утром в субботу. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон.

Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в метро был поднят с серьезного до критического. Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

Ответственность за нападение в пятницу взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, в том числе и России.

Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Нил Басу назвал задержание важным для расследования, однако подчеркнул, что уровень угрозы остается критическим.

Он также сообщил, что полиция не ослабляет меры безопасности и старается высвободить дополнительное число вооруженных полицейских.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются