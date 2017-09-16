По делу о теракте в лондонском метро задержан 18-летний мужчина 16.09.2017, 13:38

Лондонская полиция заявила, что задержание является важным для расследования.

Полиция английского графства Кент задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции лондонского метро "Парсонс-грин", пишет bbc.com.

В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство. Никто не погиб, 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.

Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр утром в субботу. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон.

Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в метро был поднят с серьезного до критического. Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

Ответственность за нападение в пятницу взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, в том числе и России.

Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Нил Басу назвал задержание важным для расследования, однако подчеркнул, что уровень угрозы остается критическим.

Он также сообщил, что полиция не ослабляет меры безопасности и старается высвободить дополнительное число вооруженных полицейских.