закрыть
16 сентября 2017, суббота, 17:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Власти пытаются «спрятать в рукаве» безработицу в Беларуси

2
  • 16.09.2017, 13:58
  • 2,634
Фото: olx.pl

Белорусских строителей все чаще отправляют в неоплачивыемые отпуска.

В строительной отрасли по-прежнему напряженная ситуация, заявил председатель Республиканского комитета названного профсоюза Николай Бунас. По его словам, в первом полугодии около 20 тысяч специалистов работали на неполной занятости либо находились в вынужденных неоплачиваемых отпусках, передает издание «Беларускi час».

— В настоящее время в строительстве наметилось некоторое оживление, но во многих организациях ситуация по-прежнему напряженная. В результате оптимизации только по предприятиям Министерства архитектуры и строительства численность работников за 2016 год снизилась на 10 тысяч, — отметил Николай Бунас. — В первом полугодии 2017-го в поле зрения нашего профсоюза попали порядка 20 тыс. человек, которые работали в условиях простоев в течение всего рабочего дня, в режиме неполного рабочего времени, вынужденных и неоплачиваемых отпусков. В то же время обнадеживает сектор промышленного строительства, где объем производства за январь-июль текущего года составил 107,7% к соответствующему периоду 2016-го. Впервые за последние годы достигнута положительная рентабельность продаж: в первом полугодии она составила 7,6% при задании 3%.

Профсоюзный лидер рассказал, что права некоторых работников приходит отстаивать в судах.

— Не имея возможности кардинально изменить ситуацию в отрасли, мы стараемся помогать людям точечно. Можно вспомнить недавний случай, когда главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза вела дело бывшего работника завода эффективных промышленных конструкций. В результате двух судебных заседаний мужчине выплатили 900 рублей, изменили в его пользу формулировку об увольнении и отменили приказы о дисциплинарной ответственности. Или еще пример: главный правовой инспектор труда Минского горкома отраслевого профсоюза Алла Деминская помогла работнику одного из предприятий столицы получить через суд компенсацию за утрату работоспособности в сумме свыше 12,5 тыс. рублей. Часто наши юристы упреждают трудовые конфликты. К примеру, профсоюзный специалист выехала на предприятие, с которого увольняли главного инженера, и после разговора с директором человек продолжил трудиться в прежней должности.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются