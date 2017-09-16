Жители Барановичей рассказали, как на их жизнь влияют необычные имена 1 16.09.2017, 14:19

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Мальвина, Густав, Анфиса и Доната о плюсах своих имен.

Их никогда не путают и быстро запоминают в новых компаниях. Четыре жителя Барановичей рассказали, как на их жизнь влияют необычные имена, пишет intex-press.by.

Густав Подгорный, 34 года:

– В моей семье есть традиция: детям дают имена родственников из прошлых поколений. Вот и я получил имя в честь своего прадеда Густава, который когда-то жил в Германии. Я к такой семейной традиции отношусь хорошо. Думаю, что и сам ее продолжу.

Сокращений у моего имени нет, поэтому все обращаются ко мне просто «Густав».

В детстве я много времени проводил на Западе: в Польше и Германии. Там это имя хотя и достаточно старомодное, но на слуху. Я часто менял обстановку, и везде к моему имени относились хорошо. А вот в Барановичах дети меня дразнили, называли и «Ус», и «Гусь». Я на это тогда очень обижался.

В советские времена все стандартное считалось хорошим, а необычное – плохим. Мне здесь было достаточно сложно. Да и сейчас не могу сказать, что чувствую себя в своей тарелке.

Хотя в последнее время на мое имя реагируют спокойнее: кто-то просто улыбается, кто-то недоумевает – фамилия это или «погоняло»?

Я считаю, что имя формирует человека. Оно откладывает отпечаток на внешности, поведении, роде занятий. Своих тезок я встречал всего несколько раз – в Германии и Австрии. Но ко мне вообще будто притягиваются люди с необычными именами. Среди них есть Вецлав, Агата, Диана. А вот сказать, какие имена мне нравятся, сложно, но это могут быть и совершенно обычные. Например, Ольга.

Мысль сменить имя меня посещала лишь в те моменты, когда резко менялась жизнь. Но я считаю, что нужно оставаться самим собой, поэтому всерьез над сменой имени не задумывался. Да и мое имя мне периодически помогает. Когда я оставляю визитку, могу не переживать, что меня забудут или перепутают.

В целом я думаю, что имя усложнило мою жизнь. В детстве мне говорили, что с таким именем нельзя быть вредным и капризным, нужно быть настоящим джентльменом. Потом в школе дети дразнили, некоторые учителя смотрели косо. Я не знаю, зачем взрослые люди это делали, так ведь и психику сломать можно.

Мальвина Снежко, 17 лет:

– Назвать меня так – идея папы. Он с мамой решил, если родится девочка с голубыми (нет, не волосами) глазами, то обязательно назовут Мальвиной.

Когда знакомлюсь с новыми людьми, почти никто не верит, что это мое настоящее имя. Некоторые спрашивают: «Разве детей так еще называют?». В основном думают, что я подшучиваю, когда представляюсь. Чаще всего на лицах новых знакомых – недоверие и легкий шок. Зато все запоминают имя с первого раза.

Дискомфорта из-за имени никогда не испытывала, а вот курьезные ситуации случались. Однажды на вручении грамоты мое имя неправильно произнесли – с ударением на первую гласную. Прозвучало словно фамилия, всем детям в зале стало смешно. А когда оформляли паспорт, пять раз переспросили, сказали, что впервые встречают такое имя.

Самый популярный вопрос моих друзей: «Где твой Буратино?». Хотя в сказке Мальвина была влюблена в Пьеро. Вторая по популярности шутка: «Когда перекрасишься? Я думаю, голубой цвет волос тебе пойдет».

Мне мое имя очень нравится. Мыслей о его смене никогда не возникало. Скорее наоборот, я им горжусь, может быть, свою дочку назову так же.

Я знаю только одну тезку – это моя двоюродная сестра.

Анфиса Иванова, 22 года:

– Имя мне дал папа. Однажды он прочитал его описание. Там было сказано, что девочки с этим именем характером похожи на отца. Папе это понравилось. Я не верю, что имя играет какую-то роль в формировании человека. Но я действительно стала очень похожа на папу. Не только характером, но и внешне. По крайней мере, так мне все говорят.

Я встретила тезку лишь однажды, в детском лагере. Отнеслась к той девочке довольно ревностно: я привыкла, что в своем окружении такая одна.

Мне кажется, что редкое имя помогает мне в жизни: его всегда быстро запоминают. Меня еще никогда ни с кем не путали.

Проблем с именем никогда не возникало, если не считать детские обзывательства. Меня постоянно сравнивали с обезьяной Анфисой из мультфильма. Я очень на это обижалась, а сейчас к таким шуткам отношусь спокойно.

Доната Ермолович, 17 лет:

– Родители хотели назвать меня Варварой или Агатой. Имя Доната предложила бабушка: она услышала его во время церковной службы. Мама предложение поддержала.

Мое имя с литовского переводится как «данная Богом». Удивительно, что его впервые услышали на службе в храме, но при крещении ближайшим к моему имени оказалось имя Дарья.

Однажды при оформлении документов специалист решил, что мое имя – это псевдоним. И хорошо, что под рукой оказался паспорт, иначе я могла бы остаться без ничего. Вообще, много вопросов возникает при написании имени: часто вставляют двойные согласные. При знакомстве все удивляются, но к имени привыкают быстро.

Своих тезок я никогда не встречала. В таком имени есть и плюсы: его быстро запоминают, а меня не путают с другими людьми. Я и сама удивляюсь, когда встречаю людей с редкими именами. Хотя для своих детей я бы тоже выбрала что-то необычное. Например, мне очень нравится имя Габриэлла.

Ассоциации у людей с моим именем разные: кто-то вспоминает донну Розу, а некоторые, наоборот, видят в имени что-то очень простое. Одна мамина знакомая, встретив меня, очень удивилась. Ей казалось, что Доната – это маленький гадкий утенок.

В детстве мальчишки дразнили меня Донателлой, героем Черепашек-ниндзя, но я на прозвище никогда не обижалась. Иногда смущаюсь, когда в кафе вижу пончики Донатсы: ощущение, что назвали их в честь и для меня.

Раньше я хотела поменять имя на какое-нибудь более популярное, но со временем и к своему привыкла. Оно мне даже начало нравиться. Приятно, что благодаря такому имени мне уделяют много внимания.