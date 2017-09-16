Валерий Соловей: Путина сменит возглавивший аннексию Крыма генерал 6 16.09.2017, 14:27

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Валерий Соловей

Фото: nevex.tv

Следующий президентский срок Владимира Путина станет «транзитным».

В ходе него полномочия главы государства будут переданы преемнику — по сценарию, который первым реализовал Борис Ельцин. Такой прогноз дал политолог, заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей в интервью креативному редактору Sobesednik.ru Дмитрию Быкову. При этом, считает эксперт, существует вероятность, что власть все-таки придется передать под давлением уличных протестов.

"Есть негладкий, но мирный — с участием улицы, но без насилия. Как показывают события 1991 и 1993 годов, армия крайне неохотно стреляет в соотечественников. Ну, а если, не дай бог, прольется кровь, то по опыту киевского Майдана видно, что даже мирная революция после первых убитых резко меняет характер. В Киеве убили порядка 120 человек, и после этого режим Януковича был обречен, на какие бы условия и компромиссы он потом ни шел", — подчеркнул Валерий Соловей.

По его словам, если все произойдет гладко, Путин просто передаст власть преемнику. При этом, говоря о персоналиях, он выразил сомнения в том, что речь идет о Сергее Шойгу. К министру обороны нет полного, безоговорочного доверия, считает Соловей.

В большей степени, по его словам, можно доверять информации о том, что силовики, включая представителей армии и спецслужб, обсуждают кандидатуру Алексея Дюмина, ныне занимающего должность губернатора Тульской области. Кандидатуру Дюмина обсуждают «как предрешенную», подчеркнул политолог.

По его мнению, главной идеей постпутинской России должно стать общее оздоровление всех сфер общественной жизни.

"Потому что сейчас страна и общество тяжело больны, и мы все это чувствуем. Проблема даже не в коррупции, это частный случай. Проблема в глубочайшем, торжествующем, всеобщем аморализме. В абсолютном абсурде, идиотизме, который ощутим на всех уровнях. В средневековье, куда мы падаем — не по чьей-то злой воле, а просто потому, что если нет движения вперед, то мир катится назад", — сформулировал проблему Валерий Соловей.

"Все вздохнут с огромным облегчением, когда вернется норма. Когда перестанут нагнетать ненависть, а главной эмоцией перестанет быть страх. И тогда довольно быстро в страну вернутся деньги — в том числе российские, выведенные и спрятанные. И мы станем одной из лучших стартовых площадок для бизнеса, и экономический рост в течение десяти-двадцати лет может оказаться рекордным", — поделился мнением эксперт.