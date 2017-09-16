Минчанка в Японии: Программисты тут не в почете, в почете – врачи и учителя 5 16.09.2017, 14:41

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Фото: citydog.by

Ольга рассказала о своем опыте работы в Стране восходящего солнца.

Бизнес-аналитик и проектный менеджер Ольга несколько лет учила японский язык в Минске, после чего поступила в языковую школу в Японии. Каково это – работать удаленно и жить в Японии, Ольга рассказала сайту dev.by.

Когда ты работаешь на японскую компанию, результат важен не всегда. Важно изо всех сил показывать, что ты вкалываешь. Ты должен приходить раньше начальника, а уходить позже. Начальник-трудоголик – горе в отделе. Знаю про белоруску, которая работает в Rakuten, это японский ИТ-гигант, владелец магазинов, бейсбольных команд и Viber’а. Девушка работала в Беларуси и учила японский, рекрутеры написали ей с предложением, и она сразу уехала. Знаю, что больше года она дневала и ночевала в офисе. Как правило, овертаймы не оплачиваются. Здесь нет слова овертайм, зато есть слово кароси – смерть от переутомления. Поскольку японцы рано приходят и поздно уходят, а живут далеко от дорогущего центра, то почти все спят в транспорте. Приехала в Минск – в метро все бодрячком! Непривычно.

«Работать на Беларусь из Японии было бы еще удобней, если бы никто не хлопал дверьми»

Фото: citydog.by

Сначала ты подсаживаешься на аниме или японскую музыку, потом вдруг начинаешь учить японский, а потом обнаруживаешь себя в Японии. Хотя это очень специфичная страна, «вещь в себе», я влилась в японскую реальность очень легко. Только одна вещь долго вгоняла мозг в ступор: там все ходят по левой стороне тротуара и на эскалаторе выстраиваются слева. К этому простому правилу очень трудно привыкнуть.

В HiQo Solutions я стала первым человеком, которого отпустили поработать издалека. Это стало прецедентом, и теперь в компании официально запущена программа удаленной работы. Моя команда сейчас делает приложение для компаний-поставщиков услуг. Работать на белорусскую ИТ-компанию из Японии было не сложно: JIRA, Confluence, Go2Meeting всегда под рукой. Правда, по вечерам после 23:00 связь бывает хуже, все жильцы большого дома (а их было до 20) возвращаются из города и дружно используют интернет. Иногда приходилось во время коллов перемещаться в другую комнату, где связь получше. От посторонних звуков, как и в офисе, никто не застрахован, то дверью хлопнут, то очень важную беседу по соседству заведут.

Было нереально тяжело: 8 часов – работа, 4 часа – учеба, 2 часа на дорогу, полтора часа на обед и домашнее задание. Иногда я забивала и эти полтора часа сладко спала. Не рискнула бы повторить такое во второй раз. Если приму решение уехать в Японию – то только на работу. К слову, в эту поездку одно из японских рекрутинговых агентств само на меня выходило. Они остались довольны: японцы обожают сертификаты, а у меня как раз международный сертификат по бизнес-анализу и клевый результат теста по английскому языку TOEIC, почти максимум. Но в этот раз у меня не было планов оставаться в Японии.

Легко ли белорусу ужиться с летающими тараканами

Я снимала комнату за $800. Двухэтажный дом в спальном районе, хозяева уже давно сдают комнаты гайдзинам (гайдзин означает чужак, бака – дурак, а бака-гайдзинами некоторые японцы иронично называют белых иностранцев). В цену включен завтрак и ужин, хозяйка очень вкусно готовит. Один из соседей, студент кулинарного колледжа, тоже иногда тренировался на нас. Вьетнамцы, которые учились со мной на курсах, где-то нашли комнату за $300. Аренда целой квартиры в Токио обойдется как минимум в $1000. К слову, подружка жила в городе Тэнри, там около $250-400 квартирка – как в Минске, хотя плотность населения адская.

Система нумерации домов в Токио такова, что разобраться в ней может только японец. Поэтому там нет гайдзинов-почтальонов (правда, Google-карты все немного упростили). Редко когда дома пронумерованы, чаще за ними закреплены названия вроде «Дом Токугавы», но никаких табличек нет. Я заблудилась в своем же райончике, даже точка в Maps.me не помогла. Начала ходить по округе, а все домики там одинаковые. Показываю какой-то бабушке адрес, она начинает водить по закоулкам – все не то. Потом сообразила и говорю: хозяина зовут Эндо. Ах, Эндо, ну так вот же он!

Не советую ехать в Японию зимой: там нет центрального отопления. Нигде, кроме острова Хоккайдо с его лютыми зимами. Все мерзнут, грелками запасаются. В современных домах бывают кондиционеры, в традиционных – ветер гуляет туда-сюда через деревянные двери. В апреле я спала под тремя одеялами, в байке, и мерзла. А в сезон дождей у многих вещи покрываются плесенью, нужно тщательно их сушить в солнечные дни.

Шершней, которые убивают кучу народа, я не видела. Зато видела огромных летающих тараканов. В первый раз, когда эта штука приземлилась и помчалась куда-то, я приняла ее за плоскую мышь – такие они здоровые. Оказалось, в экстремальных ситуациях я не ору, зато очень высоко прыгаю. В другой раз этот зверь сел на стол за ужином, еда отправилась в мусорку. Попадается и другая причудливая фауна: однажды мне перешли дорогу красные мухоморы. До сих пор не знаю, что это было. А еще там есть хорошенькая змейка хабу, ее жертвами становится до 1000 человек в год, умирает около 10. Я была в посвященном ей музее. Там есть фото, демонстрирующие, что происходит через пару часов после укуса: человека просто разъедает.

Фото: citydog.by

Базовые принципы хайтек-муравейника: иерархия и личное пространство

Япония похожа на огромный высокотехнологичный муравейник. Чтобы система не развалилась, важна иерархия и личное пространство. Все это четко видно на бытовом уровне: японцы очень-очень вежливые. Чем статуснее человек, тем ниже ему кланяются – могут чуть ли не пополам сложиться, если это, скажем, начальник или преподаватель. В метро они всегда выключают звук телефона, играются в бесшумные игрушки. Очень популярны пассивные игры, где что-то происходит, а японец наблюдает.

За несколько месяцев я только пару раз видела, как японцы сняли трубку в транспорте и тихонько туда что-то пробормотали. «Маня-я, приве-ет!» – такого себе никто не позволит.

В Японии не принято высказывать недовольство, если кто-то что-то не так делает. Все будут молчать. Только однажды видела, как японские бабушки охали и ахали – когда перед ними продефилировали якудзы с голыми татуированными торсами (вообще-то в Японии не принято делать татуировки). Есть и обратная сторона их уважения к личному пространству: знаю случай, когда одному японцу стало плохо в метро, он присел на корточки, и никто ему не помог. Все делали вид, что их это не касается. Так что можно умереть в метро и так еще пару кругов нарезать.

Фото: citydog.by

Программисты не в почете, в почете – врачи и учителя

Быть врачом и учителем в Японии очень почетно, это одни из самых престижный профессий. Еще в почете полицейские и вообще все госслужащие. Программисты зарабатывают нормально, но это не считается престижной работой. Средний разработчик получает $3,5-4 тысячи, как мне говорили. Вычтите $500 за страховку, тысячу за жилье, налоги – и получится, что выгодней получать $1,5-2 тысячи в Минске. Чтобы жить в Японии с комфортом, нужно получать от $4-5 тысяч.

Диплом имеет огромное значение, при этом оценки не так важны. Подруга училась в Токийском университете – говорит, было ненапряжно.

Их известная фишка – пожизненный найм – сегодня уже не так актуален, все-таки японцы смотрят на Запад. Но есть другая интересная традиция: после того, как ты пару лет поработаешь в токийском офисе, тебя могут перевести, например, в Осаку, Фукуоку или поднимать филиал на Хоккайдо. Обратные случаи, конечно, тоже случаются в связи с повышением. Так принято. Наверное, чтобы человек не сидел на одном месте, не скисал. И чтобы не было любимчиков у начальства. Отказываться – типа, да не хочу я в Осаку! – ты не имеешь права. Уезжают часто с семьей, но иногда отец отправляется один и видит семью только по выходным, если не реже.

Страна гор, храмов и парадоксов. Так кто бомбил Хиросиму?

Япония – страна храмов (хотя американцы очень много храмов и замков разбомбили) и гор. Путешествовать внутри страны можно до бесконечности. В какую префектуру ни приедь, там куча чудес, намного больше, чем в путеводителе.

На курортные острова Окинава, куда лететь часа три, я попала ровненько в период между сезоном дождей и сезоном тайфунов. В это время туда почти никто не едет, потому что конец сезона дождей и начало сезона тайфунов могут совпасть. Никого нет, пляж с белоснежным песком, волна накатывает – теплее, чем в минских бассейнах. Побывала там в катакомбах, где во вторую мировую против американцев оборонялись, много народу полегло. На местном кладбище похоронены погибшие на островах: лежат длинные камни с выбитыми именами – американцев, британцев, японцев.

Фото: citydog.by

К слову, сегодня японцы стараются умалчивать, что проиграли во второй мировой. Слышала про эксперимент, когда один русский ходил по Токио и спрашивал у прохожих, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Ему часто отвечали, что русские.

Японцы другие – и их театр и фильмы тоже другие. В театре кабуки, где играют только мужчины, представление длится по 8 часов. Я ходила на один акт. Для туристов продают дешевые стоячие места по $20, но стоять тяжело. Мне больше понравился ракуго, театр одного актера. Актер выходит на сцену, садится на колени, в руках у него обычно лишь веер. Все отведенное ему время он просто рассказывает историю с необычным или смешным концом. Кстати, советую очень милый японский сериал про якудзы, который хочет завязать с темными делишками и учится рассказывать истории в ракуго. Это примерно как если бы белорусский карманник пошел на курсы PHP.

С религией тоже все интересно. Буддизм соседствует с синтоизмом; студенты-технари, получив диплом, устраивают специальные церемонии в храмах; в моде католические свадьбы в западном стиле. Как-то поехала к подруге в город Тэнри, когда-то он был столицей Японии. Там тысяч 70 жителей. Большинство жителей принадлежат к секте Тенрике, в местном университете курс «религия Тенрике» длится полтора года. История там такая: 150 лет назад жила-была богатая женщина, у нее сильно заболел сын, она на три дня впала в кому, а когда проснулась, ему стало лучше. «В меня вселился бог», – объяснила женщина. Теперь это очень популярная религия, у которой только один храм – в Тэнри, а по всему миру просто помещения-офисы, куда люди приходят помолиться. Деревянные полы в переходах главного храма надраены до блеска: согласно этой религии, все должны делать что-то полезное, поэтому любой прихожанин может взять тряпку. Я видела, как в храм пришла бейсбольная команда целиком. Они молились, активно жестикулируя – так в Тенрике отгоняют злых духов.

Овощи, которые дороже мяса, и мороженое со вкусом картофеля

Фото: citydog.by

Мясо в Японии дорогое, но овощи и злаки еще дороже (страна горная, почти все ввозят из Китая). Подругу-вегетарианку покоробило, что жизнь животных там ценится меньше, чем овощи.

Мое любимое блюдо местного фастфуда – онигири, рис «треугольничком» с начинкой, я обычно выбирала тунец с майонезом. Удобно, что в витринах частенько есть гиперреалистичные муляжи еды с ценниками. Даже кружки с пивом стоят. От настоящих не отличить. Ты заранее знаешь, как будет выглядеть то, что ты собираешься съесть.

Их повара могут по 30-40 лет готовить суши, работать в престижном ресторане, но все равно утверждать, что им есть чему поучиться. А наши потренировались пару лет – и «как в Японии». Там это искусство. Как-то сходили с родителями на крупнейший в мире рыбный рынок в Токио, где с пылу-жару подают рыбу в ресторанчиках. К дверям некоторых – очереди на 2-3 часа. Мы удачно попали к повару, который когда-то неделю ехал в поезде с русскими ребятами и выучил с десяток слов (приличных). У мамы проблемный желудок, но после 8 разных видов сырой рыбы у нее ничего не разболелось. Еще и повар в Японии всегда как бармен: болтает с тобой, пока готовит у стойки, может даже посоветовать, на какой фестиваль сходить в твоем районе.

У японцев обалденное мороженое. Есть даже со вкусом рыбы, томата, соли, очень популярен вкус сладкого картофеля. Может, и в Беларуси прижилось бы. Хотя тут логичнее выпускать мороженое со вкусом горького картофеля, «Наша доля». Сладости у них или очень сладкие, или безвкусные (классическая начинка – сладкие бобы), но выглядят симпатично и безупречно упакованы. Полчаса разворачиваешь множество пленочек и коробочек – а там крошечные ушки с клубничным вкусом.

Из японских деликатесов – дельфины и медведи. Я, правда, не пробовала.

Школа японского языка как окно в лучшую жизнь

Обычно с чужим языком так: чем дальше, тем проще. Но в моем случае это точно не про японский. До отъезда в Японию я учила его почти три года, но со временем становилось только сложней. Если хочешь продвигаться, придется тратить по 2 часа в день. Мало какой язык так сильно завязан на культуру, общественные отношения, менталитет, контекст разговора (начальник с подчиненным и наоборот, продавец с посетителем и наоборот). Есть еще «вежливая речь». Ни один японец не скажет про себя «я умею» или «у меня хорошо получается» – потому что ты не можешь судить о себе объективно.

Фото: citydog.by

Мой преподаватель японского, мы зовем его Сэнсэй, переехал в Минск больше 15 лет назад студентом. Остался и преподает в БГУ. Открыл свой Центр восточных языков. Если вы хотели изучать японский, но не знали как, то обращайтесь. Преподавание – это очень престижное дело в глазах японцев, родители очень гордятся, когда у их сына или дочери такая должность. Жаль, что в Беларуси совсем по-другому.

В японской школе со мной учились несколько человек из Мьянмы и Китая, одна итальянка, остальные вьетнамцы (для них, к слову, японский проще английского). В конце добавился индус. Удивительно, но его приняли в штыки, вьетнамцы над ним посмеивались. До этого они ни на кого так не реагировали. Я плохо чувствую запахи, но, как я поняла, от него странно пахло. Подруга говорит, что от индусов всегда странно пахнет. Может, 5-6 тысяч лет жизни возле Ганга в разных реинкарнациях сказались.

Забавный факт: помню, когда в середине лета мы сдавали международный экзамен по японскому языку, индусы слишком буквально понимали предупреждение «все родственники должны остаться за стенами университета». Там их ждала куча родни, бабушки, дяди – вся небольшая индийская деревушка на 70 тысяч человек.

Фото: citydog.by

В школе все бешено зубрят: хотят остаться в Японии с ее высоким уровнем жизни. Экономят, чтобы пойти учиться. Жить и работать в Японии, если ты говоришь только по-английски, сложно. Я видела такие вакансии в Rakuten, но их очень мало, и ты должен быть очень крутым специалистом.

Острова из мусора

Ко мне на недельку приезжали родители с сестрой, программу продумывала тщательно: вдруг храмы папе быстро наскучат? Сходили в Toyota-центр с роскошной экспозицией автомобилей и всякой развлекухой от гонок в стиле Need for speed до картинга для малышей. Он расположен на большущем насыпном острове из мусора. Отходов у японцев много (они все упаковывают во много-много коробок и пакетов), но переработка доведена до совершенства. На улицах нет урн, нигде нет свалок. Весь свой мусор ты уносишь домой и вечером сортируешь. У каждого района свои пакеты, а на каждом пакете ты ставишь свое имя. Если ты выбросил, скажем, горючий предмет в металлические отходы, то могут и оштрафовать.

Фото: citydog.by

Когда тебя не уносят на гору

В прошлом году 89-летний японский император попросил отпустить его на покой и на смену взять его сына. Устал тусить, международные документы подписывать и фотографироваться. Обычно такое не практикуют: император умер – да здравствует император! Вместе с императором меняется эра и отсчет годов. Сейчас у них не 2017-й, а 29-й: император взошел на престол 29 лет назад. Японцы очень гордятся тем, что это единственный в мире император, чья линия наследования никогда не прерывалась.

Пенсии японцев похожи на белорусские: очень маленькие. Долгое время их вообще не было. Это отголоски времен, когда японских бабушек и девушек относили на гору, потому что это бесполезные лишние рты.

Возраст у японцев сложно определить: не поймешь, 25 ему или 40, а потом раз – и довольно быстрое старение. Но активное, бодрое. Свекрови нашей хозяйки было 95 лет, к ней приходили преподаватели по фортепиано и гимнастике. Последний очень строгий: если бабушка не дотягивает, он все ей высказывает. Как это не можем на поперечный шпагат? Можем! (Хрусь-хрусь!) Нормально! Ну вот сели же! Она по дому помогает, готовит, моет посуду, в небольшом саду подметает. Человек живет.