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Видеофакт: Как будет выглядеть памятник белорусскому национальному герою в Швейцарии

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  • 16.09.2017, 15:01
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Белорусы Швейцарии установят памятник Тадеушу Костюшко в Золотурне.

Торжественное открытие состоится 21 октября в швейцарском городе Золотурне, на открытии выступит Лявон Вольский, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Как отметил представитель ведущего органа Белорусского объединения в Швейцарии Александр Сапега, по инициативе международной общественности Комиссия ЮНЕСКО объявило 2017 год годом памяти Тадеуша Костюшко. В связи с этим и учитывая, что наш национальный герой закончил свой жизненный путь именно на Швейцарской земле Белорусский диаспора в Швейцарии сочла необходимым создать и открыть ему памятник », - говорится в заявлении Белорусского объединения в Швейцарии.


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