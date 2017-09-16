закрыть
16 сентября 2017, суббота, 17:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Cекреты Африки: Самый богатый и самый бедный континент мира

1
  • 16.09.2017, 15:21
  • 2,226
ФОто: "Вокруг Света"

Нефть, уран, золото, алмазы – список можно продолжать бесконечно.

По всей видимости, Африка является самым богатым континентом мира, она гораздо богаче, чем Европа, если мы говорим о природных ресурсах. 30% минеральных ресурсов планеты находятся в Африке. Нефть, уран, золото, алмазы, кобальт, колумбит-танталит, бокситы, железная руда и так далее. Африка обладает и биологическим разнообразием, которое по-прежнему остается невероятно богатым несмотря на безжалостную эксплуатацию, пишет Пол Стейган, (перевод - inosmi.ru).

В Европе мы слышим в основном только рассказы о бедности в Африке, и даже на левом фланге закрепилось представление о том, что освобождение Африки заключается в массовой эмиграции в Европу. Это служит интересам империалистических компаний и местных властителей, потому что они хотят прогнать людей, чтобы иметь лучший контроль над этими гигантскими богатствами. Таково патриархальное и снисходительное отношение, унаследованное от миссионерского времени.

Но невозможно нигде прочитать о том, что в Африке находятся пять из 20 самых быстро растущих экономик мира, и никто не обсуждает, что этот богатый континент может предложить своим народам, если они сами установят контроль над этими природными ресурсами вместо того, чтобы их по-прежнему грабили так же бессовестно, как в колониальное время.

Республика Конго, в свое время бывшая личной собственностью короля Бельгии Леопольда, необычайно богата сырьем. Страна имеет большие запасы колумбита-танталита, который абсолютно необходим для всего, начиная с мобильных телефонов и кончая компьютерами и игровыми приставками. Согласно некоторым анализам, в Конго есть еще не использованное сырье, стоимость которого достигает 24 триллиона долларов.

Африка очень богата нефтью и газом, но также и многим другим. В Мали, например, есть золото (третье место по запасам в Африке), бокситы, железная руда, фосфаты. В 2010 году ЕС составил список 14 стратегических минералов, которых почти нет в Европе и которые в основном находятся в Китае или Африке. Вот почему грифы слетаются в Африку, вот почему Эммануэль Макрон во Франции начал неоколониальное наступление на этот континент.

Согласно прогнозам ООН, население Африки в период с 2016 по 2050 удвоится и составит 2,5 миллиарда человек. Это примерно столько же, сколько жило во всем мире в эпоху Второй мировой войны. Спрашивается, выдержит ли наша планета такой рост населения. Тем не менее должно быть совершенно ясно, что миграция — не решение этих проблем.

Спасение Африки — в освобождении от империализма и неоколониализма и контроле народов континента над собственными ресурсами.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются