Cекреты Африки: Самый богатый и самый бедный континент мира 1 16.09.2017, 15:21

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ФОто: "Вокруг Света"

Нефть, уран, золото, алмазы – список можно продолжать бесконечно.

По всей видимости, Африка является самым богатым континентом мира, она гораздо богаче, чем Европа, если мы говорим о природных ресурсах. 30% минеральных ресурсов планеты находятся в Африке. Нефть, уран, золото, алмазы, кобальт, колумбит-танталит, бокситы, железная руда и так далее. Африка обладает и биологическим разнообразием, которое по-прежнему остается невероятно богатым несмотря на безжалостную эксплуатацию, пишет Пол Стейган, (перевод - inosmi.ru).

В Европе мы слышим в основном только рассказы о бедности в Африке, и даже на левом фланге закрепилось представление о том, что освобождение Африки заключается в массовой эмиграции в Европу. Это служит интересам империалистических компаний и местных властителей, потому что они хотят прогнать людей, чтобы иметь лучший контроль над этими гигантскими богатствами. Таково патриархальное и снисходительное отношение, унаследованное от миссионерского времени.

Но невозможно нигде прочитать о том, что в Африке находятся пять из 20 самых быстро растущих экономик мира, и никто не обсуждает, что этот богатый континент может предложить своим народам, если они сами установят контроль над этими природными ресурсами вместо того, чтобы их по-прежнему грабили так же бессовестно, как в колониальное время.

Республика Конго, в свое время бывшая личной собственностью короля Бельгии Леопольда, необычайно богата сырьем. Страна имеет большие запасы колумбита-танталита, который абсолютно необходим для всего, начиная с мобильных телефонов и кончая компьютерами и игровыми приставками. Согласно некоторым анализам, в Конго есть еще не использованное сырье, стоимость которого достигает 24 триллиона долларов.

Африка очень богата нефтью и газом, но также и многим другим. В Мали, например, есть золото (третье место по запасам в Африке), бокситы, железная руда, фосфаты. В 2010 году ЕС составил список 14 стратегических минералов, которых почти нет в Европе и которые в основном находятся в Китае или Африке. Вот почему грифы слетаются в Африку, вот почему Эммануэль Макрон во Франции начал неоколониальное наступление на этот континент.

Согласно прогнозам ООН, население Африки в период с 2016 по 2050 удвоится и составит 2,5 миллиарда человек. Это примерно столько же, сколько жило во всем мире в эпоху Второй мировой войны. Спрашивается, выдержит ли наша планета такой рост населения. Тем не менее должно быть совершенно ясно, что миграция — не решение этих проблем.

Спасение Африки — в освобождении от империализма и неоколониализма и контроле народов континента над собственными ресурсами.