Белорусские дети капитана Гранта 1 16.09.2017, 16:07

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Источник: 123RF.com

Почему у жителей нашей страны одна надежда - на американского президента.

А теперь спустимся с заоблачных высот макроэкономики к голенке, гречке, туалетной бумаге и прочим экономическим индикаторам рядового потребителя.

Как мы помним, денег ему не дали и дадут еще не скоро. Падение реальных располагаемых денежных доходов населения, длящееся не первый год, несколько замедлилось. Но оно продолжается, и на это в августе обращал внимание даже всецело погрузившийся в битву за урожай Лукашенко, пишет «БелГазета».

Источник: belgazeta.by

По оценке макрообзора ЕАБР, основанной на данных Белстата, в 2016г. динамика реальных располагаемых денежных доходов населения выглядела так: январь - -5,1%, февраль - -6%, март - -6,2%, апрель - -6,2%, май - -6,4%, июнь - -6,6%, июль - -6,6%, август - -6,7%, сентябрь - -6,8%, октябрь - -6,9%, ноябрь - -7%, декабрь - -6,9%. В январе 2017г. соответствующий показатель составил -4,5%, в феврале - -3,1%, в марте - -2,2%, в апреле - -1,6%, в мае - -1,2%, в июне - -0,8%.

Касательно потребительского оптимизма: не закрывая макрообзор, легко сопоставить падение реальных денежных доходов граждан с динамикой объема розничной торговли. Итак, смотрим за 2016г.: январь - -3,4%, февраль - -2,9%, март - -4,2%, апрель - -1,5%, май - -5,2%, июнь - -1,6%, июль - -4,8%, август - -4,9%, сентябрь - -4,3%, октябрь - -6,1%; ноябрь - -6%, декабрь - -3,9%. Позитив забрезжил лишь весной 2017г.: январь - -4,6%, февраль - -2,8%, март - 2,8%, апрель - 0,5%, май - 2,9%, июнь - 2%, июль - 4,9%. Совпадение? Вряд ли.

Видимо, кроме поднимающейся с колен белорусской индустрии высок вклад в последний показатель чисто сезонных факторов - например, снижения расходов на ЖКУ или упомянутого ЕАБР падения цен на овощи. В сентябре, кстати, тарифы ЖКХ уже повысились, овощи уже подорожали.

За счет чего население спасалось от экономических невзгод на фоне падения своих реальных денежных доходов? Натурально, за счет кубышек. Именно складируемые на черный день доллары и евро - главный антикризисный резерв белорусского домохозяйства перед лицом кризиса. Да, для банковского сектора РБ это звучит несколько обидно, но, увы, по Сеньке и шапка. И когда обыватель скрепя сердце несет полтинник с изображением Улисса Гранта в обменник, он несет не только свои чахлые $50 и не только бородатого генерала-президента с присущими ему видами на Капитолий. Он несет тот самый хрустальный сосуд социальной стабильности, о котором некогда столь убедительно говорил Лукашенко.

По данным Нацбанка, население РБ за январь-август продало наличной и безналичной валюты на $5,453 млрд. в эквиваленте, купило - $4,062 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,391 млрд.

Чтобы честно смотреть в глаза согражданам и не портить статистику, каждому домохозяйству РБ (включая тунеядцев) сегодня ежемесячно нужны 10 генералов Грантов. Ну, или 5 Бенджаминов Франклинов, если он предпочитает мелким банкнотам крупные, а генералам - журналистов и инноваторов.

Источник: belgazeta.by

Источник: belgazeta.by