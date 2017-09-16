В поисках Цмока: Правда и вымысел о белорусских драконах 3 16.09.2017, 16:13

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Ящеры из легенд наших предков явно отличались от своих европейских коллег.

В фольклоре практически всех народов существуют предания о змееподобных существах, с которыми у людей могут складываться самые разные отношения. Если на Востоке дракон является символом мудрости и жизненной энергии, то в западноевропейской культуре он отождествляется с разрушительной силой. Белорусы пошли своим путем, создав Цмока – весьма противоречивый образ, в котором тесно переплелись вымысел и реальность, пишет planetabelarus.by.

Как ни странно, сохранились исторические свидетельства о том, что когда-то на белорусских землях действительно жили рептилии гораздо крупнее прыткой ящерицы или гадюки. Пожалуй, больше всего известен отрывок из книги австрийского дипломата Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», который в начале XVI века посещал земли ВКЛ: «Эта область изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома как бы пенатов, каких-то змей с четырьмя короткими лапами наподобие ящериц с чёрным и жирным телом, имеющих не более трёх пядей в длину и называемых гивоитами (Givuoites). В положенные дни люди очищают свой дом и с каким-то страхом со всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Несчастья приписывают тому, что божество-змея было плохо накормлено».

Источник: planetabelarus.by

Любой биолог скажет, что это описание больше всего напоминает крокодила. А такой образ Цмока на основе белорусского фольклора создал Н.Я. Никифоровский: «Дзякуючы прыроднай ляноце і нерухавасці таўсты цмок не заўсёды адгукаецца на заклік чалавека ці іншага нячысціка з просьбаю дапамагчы. Аднак калі ён падступіўся да ахвяры – абавязкова дамучыць яе, папярэдне ўзважыўшы, ці варта яна ўвагі і парушанага спакою; калі не вартая – цмок пагардліва адварочваецца, пакідаючы яе іншым нячысцікам. Знешне цмок акуратнейшы за астатніх нячысцікаў, любіць купацца, ходзіць у лазню і штодня мыецца. Прадбачлівасць і асцярожнасць дазваляе цмоку жыць даўжэй за ўсіх нячысцікаў».

Согласитесь, неторопливое, рассудительное и при этом очень упорное животное, которое любит мыться в бане, во многом воплощает черты белорусского менталитета. В любом случае оно мало походит на тех драконов, с которыми без конца сражаются герои рыцарских романов, а теперь и голливудских блокбастеров. Кстати, само происхождение слова «Цмок» не до конца выяснено. Одна из наиболее популярных версий связывает его с ужом, который согласно белорусскому фольклору мог пробираться в хлев и «смоктать» коровье молоко.

Источник: planetabelarus.by

В любом случае белорусские драконы мало походят на своих западноевропейских «коллег». К людям они относятся без явного недоброжелательства, а иногда даже помогают им. Неслучайно рассказывают легенды, будто бы на Полесье «коркодилов» держали во дворах вместо сторожевых собак. Существовало даже поверье, что Цмока можно вывести из снесенного черным петухом яйца, которое следует несколько лет носить за пазухой и никому не показывать. Все же белорусские драконы не одомашнились окончательно – к ним всегда нужно было относиться с определенной долей почтения.

Также вряд ли стоит удивляться тому, что Цмок обитает не в пещере, как вроде бы принято (единственный подобный объект, расположенный на территории Беларуси, просто не в состоянии вместить настоящее чудовище, так что с ним связаны совсем другие легенды), а в водоемах – в полном соответствии с местными природными условиями, как сказали бы ученые.

Источник: planetabelarus.by

Хотя экспедиция, организованная кампанией «Будзьма беларусамi!», отыскала в нашей стране десятки мест, которые так или иначе связаны с этим мифическим персонажем, особое место среди них занимает Лепель. С давних времен здесь существует описанный этнографами обычай, согласно которому каждая пара после свадьбы должна была пожертвовать Цмоку, который якобы обитает в местном озере, выпивку и закуску. Иначе жди беды. Уже в наши дни жители Лепеля проявили инициативу и установили на берегу статую, изображающую водяное чудище. Оно во многом напоминает плезиозавра – древнее пресмыкающееся, обитавшее на Земле 100 млн лет назад. Чтобы окончательно застолбить за этим городом право называться драконьей столицей Беларуси, был придуман фестиваль «В гостях у лепельского Цмока», который в 2016 году проводился уже в третий раз.

Одним словом, образ белорусского дракона оказался популярным. Во многом этому способствовало его появление в историческом романе Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», который дал Цмоку вторую жизнь, но уже не мифологическую, а литературную. Сегодня он все увереннее претендует на то, чтобы стать национальным символом, потеснив с трона привычных зубра и аиста. Кто знает, может, со временем у Лох-несского чудовища появится достойный конкурент родом из Беларуси.