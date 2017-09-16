В «ДНР/ЛНР» готовится большая рокировка главарей 1 16.09.2017, 16:28

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В Украине назвали четырех новых претендентов на «правление» cамопровозглашенными «республиками».

Одной из главных новостей в украинском информпространстве на этой неделе стало сообщение о якобы готовящихся перестановках в верхах так называемых "республик" на Донбассе. По данным журналистов, главаря ДНР Александра Захарченко может сменить экс-регионал Александр Бобков, а главаря ЛНР Игоря Плотницкого - украинский политик, лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга. Хотя подобные слухи возникли не на пустом месте, источники "Апострофа", близкие к "руководству" сепаратистов, утверждают: в ближайшее время никаких изменений не ожидается. А также называют тех, кто может сменить Захарченко и Плотницкого в будущем.

"Все это очередные слухи, - рассказал "Апострофу" источник, приближенный к "администрации" главаря ДНР, комментируя сообщения о смене главарей боевиков Донбасса. – Пока жив "Минск", замена невозможна, так как при осуществлении замены мы можем потерять статус переговорщика. Киев может использовать факт смены лидеров для срыва переговоров. Москва не готова жертвовать своей позицией, поэтому Плотницкого и Захарченко будут терпеть до последнего, вернее, до их "перевыборов".

Источник "Апострофа" в так называемой "администрации" главаря луганской "республики" также отмечает, что смена верхушки ЛДНР произойдет путем очередных так называемых "выборов", в крайнем случае, их могут провести досрочно, если кто-то из главарей боевиков случайно погибнет.

"Я не думаю, что Кремль будет менять коней на переправе. А вот тот факт, что к нам могут прислать новых кураторов, выглядит вполне правдоподобно. Думаю, эти люди будут курировать деятельность "республик", но делать это де-факто. А вот де-юре главы останутся те же", - рассказал собеседник.

Кроме того, в самих самопровозглашенных "республиках" сомневаются, что в случае замены Захарченко и Плотницкого их места займут Бобков с Волгой.

"Их появление при власти может вызвать недовольство, недоумение местных, я уже не говорю о реакции той же России или Украины", - поделился с "Апострофом" один из местных "депутатов".

Также он назвал других претендентов, которые могут номинально возглавить ДНР и ЛНР. Так, в Донецке это место сулят экс-главе местной "Альфы", главе "Патриотических сил Донбасса" Александру Ходаковскому, единственному оппоненту Захарченко на оккупированной части Донецкой области. Хотя Ходаковский не является фаворитом кремлевского куратора Донбасса, помощника президента РФ Владислава Суркова и даже не относится к его команде, но он имеет сильных покровителей, которые после вероятного переизбрания Владимира Путина на четвертый срок весной 2018 года будут готовы толкать Ходаковского наверх.

Еще один вариант на "пост" главаря ДНР – одиозный полевой командир боевиков Игорь Безлер, больше известный как "Бес" и захватывавший в 2014 году Горловку. Сейчас он находится в Крыму и старается время от времени критиковать действующую донецкую "власть". Есть подозрения, что вскоре его могут вернуть в Донецк в качестве руководителя одного из вооруженных подразделений боевиков с перспективой "карьерного роста".

Что касается Луганска, то здесь место главаря пророчат человеку Александра Ефремова – представителю так называемой ЛНР на минских переговорах Владиславу Дейнего. Правда, пока ему отдали должность "министра иностранных дел" псевдореспублики. К слову, данный факт вполне может свидетельствовать о том, что его хотят видеть повыше.

Еще один вариант для ЛНР – так называемый "премьер" Сергей Козлов, который является не только политическим оппонентом Плотницкого, но и представителем антисурковского лагеря. А тот факт, что он до сих пор находится при своей должности, говорит о том, что силы, которые представляет Козлов, имеют довольно мощную поддержку в России.

Впрочем, судя по всему, в "республиках" пока не ожидают никаких перестановок. Во всяком случае – до президентских выборов в России в 2018 году.