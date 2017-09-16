Cамые необычные места, где люди прячут свои деньги 1 16.09.2017, 16:38

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Не все люди следуют пресловутому совету и хранят деньги на «сберегательной книжке».

Все мы слышали истории о скрягах, которые, казалось, умирали в бедности, а потом оказывались миллионерами. Вы когда-нибудь задавались вопросом о том, где они прячут свои деньги? А как насчёт преступников? Где они прячут свои деньги, пишет novosti-n.org.

Не все доверяют банкам или инвестициям. Некоторые люди увеличивают свои богатства необычными способами. Может быть, кто-то из ваших знакомых прячет деньги. Или, может быть, ваш дом раньше принадлежал эксцентричному человеку, который припрятал деньги на чёрный день в необычном месте. Вы знаете, где искать?

Если вам нужны идеи, вот десять самых необычных мест, в которых люди прятали деньги. Перед началом поисков вам может понадобиться антисептик для рук и латексные перчатки. Всё зависит от того, насколько сильно вам нужны чужие деньги.

Деньги в ванной

Место, в котором люди смывают грязь водой, является последним местом, в котором мы ожидаем найти деньги. Может быть, именно поэтому люди считают ванные таким хорошим местом для припрятывания денег.

В США один подрядчик однажды нашел 182000 долларов в ванной. Он рассказал владельцу о своей неожиданной находке. Однако они не смогли договориться о том, как поделить это богатство, и в результате о нём стало всем известно, и им пришлось делиться ещё с 21 потомком богатого бизнесмена, который спрятал эти деньги в период Великой депрессии.

В другом случае британская полиция обнаружила почти 39 тысяч фунтов стерлингов в сливном бачке унитаза после обыска в одном из домов в Уэст-Мидлендс. Жительница этого дома, Хелен Росс (41 год), не имела постоянного дохода, но быстро заявила, что она выиграла эти деньги в казино и в бинго. Она является примером преступника, который придумал новаторский способ припрятывания денег, полученных незаконным путём.

Женщина прятала деньги в каблуках

В Колумбии полицейские и сотрудники аэропорта нашли тайник с деньгами в обуви женщины, которая вела себя подозрительно. Пачки купюр номиналом 500 евро были спрятаны в каблуках четырёх танкеток.

Как ни удивительно, эта женщина везла в сумке всего 5950 евро, в то время как в каблуках её туфлей было 150000 евро. Это является ещё одним примером того, что человек может пойти на любые хитрости, чтобы спрятать деньги.

Деньги в диване

Когда три студента покупали б/у-шный диван за 20 долларов, они не подозревали о его реальной ценности. Когда они привезли диван к себе домой, они нашли в нём 41000 долларов в конвертах. Однако студенты решили вернуть деньги законному владельцу. В награду за честность они получили 1000 долларов.

Оказалось, что эти деньги хранились в диване мужем женщины, которая его пожертвовала. Это были многолетние сбережения, в том числе зарплаты этой женщины, которая работала цветочницей. На протяжении многих лет она спала на этом диване, не зная о его содержимом. Но проблемы со спиной заставили её дочь и зятя заменить диван кроватью.

Мужчина из Флориды спрятал деньги в своей прямой кишке

Мужчина из Флориды стал предметом полицейских шуток, когда его поймали с 1000 долларов в его прямой кишке. Паттреон Стоукс засунул деньги в это необычное место, чтобы их не нашли полицейские.

Когда полицейский остановил Стоукса за превышение скорости в августе 2017 года, он услышал запах марихуаны в салоне машины и обыскал её. Во время обыска были обнаружены кристаллический кокаин, героин, метамфетамин, марихуана, маленькие весы и большая сумма денег. Стоукса арестовали и доставили в тюрьму округа Марион. Но по дороге деньги исчезли. Стоукс заявил, что полицейские уже забрали деньги, но они знали, что они этого не делали.

Затем один зоркий полицейский заметил, как из задницы Стоукса выпало несколько купюр по 20 долларов. Это заставило полицейских обыскать его внимательнее, и из прямой кишки наркодилера извлекли 1090 долларов.

Семья хранила деньги в крыше своего дома

Мусульманская семья в Банкстауне (пригород Сиднея, Австралия) выиграла суд против соседа за то, что он обманул их умственно отсталого сына и украл почти 500000 долларов, которые были спрятаны в крыше их дома. Семья Хелу прятала свои сбережения в доме по религиозным причинам и вручную вела учёт спрятанных в крыше денег.

В полиции отказались заводить дело из-за недостаточности улик. Однако Хелу твёрдо верили в виновность Нгуена, владельца фруктового магазина, особенно после того, как он потратил украденные деньги на реставрацию своего дома и покупку новой собственности.

Семья подала иск против Нгуена. С помощью адвокатов Хелу смоги отследить деньги и повесить кражу на Нгуена. Хотя ответчик придумал несколько историй о происхождении его неожиданного богатства, судья признал их неубедительными.

Деньги, закопанные на ферме

На пике своей деятельности Пабло Эскобар ежемесячно ввозил контрабандой кокаин на миллиарды долларов. Он зарабатывал столько денег, что он каждую неделю тратил 1000 долларов на резинки для перевязывания денег.

Эскобар владел футбольными командами и более 800 особняками в Колумбии. Он также жертвовал громадные суммы на строительство школ, больниц и прочего. Однако он не мог потратить все деньги. Поэтому он решил закопать свои деньги по всей Колумбии.

Колумбийский фермер по имени Хосе Картолос нашёл одну из денежных ям Эскобара после того, как правительство дало ему грант в размере 3000 долларов на пальмовую плантацию на земле своей семьи. Копая траншею для ирригации, Картолос нашёл нечто необычное. При дальнейшем исследовании он обнаружил несколько больших синих контейнеров, набитых деньгами на общую сумму около 600 миллионов долларов. К сожалению, фермер не смог оставить себе деньги, потому что они были конфискованы колумбийскими властями.

Женщина съела 7000 долларов

В 2017 году одна колумбийка узнала, что муж обманывает её и решила проглотить их общие сбережения в размере около 7000 долларов. По сообщениям, 28-летняя Сандра Алмейда сначала спрятала деньги в доме. Но её муж нашёл деньги и настаивал на получении своей половины. Во время спора женщина проглотила банкноты, чтобы они не достались мужу.

На следующий день миссис Алмейда почувствовала сильную боль в животе и была доставлена в больницу. Однако она ничего не сказала врачам. Тем не менее, рентген показал, что пачки денег вызвали желудочно-кишечную непроходимость. Во время операции врачам удалось вытащить из её желудка около 5700 долларов купюрами по 100 долларов.

Алмейда является не единственным человеком, проделавшим этот трюк. В сентябре 2015 года в Нигерии Национальное агентство по борьбе с наркотиками арестовало шесть человек, подозреваемых в отмывании денег, которые проглотили 156000 долларов в гостинице в Лагосе. Предположительно, мужчины планировали ввезти деньги в Бразилию.

В 2017 году на востоке Франции был арестован нигериец после того, как в его желудке были обнаружены наполненные деньгами презервативы. Этому человеку почти удалось сбежать с деньгами. Однако собака унюхала марихуану на деньгах, спрятанных в его одежде. При дальнейшем расследовании выяснилось, что он перевозил деньги в своём желудке.

Китаец прятал деньги в пуховом одеяле

В 2016 году один китаец спрятал деньги от жены в пуховом одеяле. Однако они были обнаружены собакой, которая, не задумываясь, порвала все деньги на кусочки.

Но хуже всего было то, что это даже была не его собака. Он со своей женой присматривал за золотым ретривером друга. Эта собака пожевала 3800 юаней, когда они спали. Когда пара проснулась и обнаружила порванные деньги, она смотрела на них невинными глазами.

Мужчина признался жене, что он пытался спрятать от неё деньги в пуховом одеяле. К счастью для него, его жена посчитала этот инцидент забавным.

Мужчина из Калифорнии перевозил деньги в носках

В 2013 году 51-летний калифорниец попытался тайно ввезти из Мексики в США почти 130000 долларов в своих носках. Он был остановлен на американской таможне в Сан Исайдро.

Этот калифорниец и его сын заявили, что они ничего не везут из Мексики. Но таможенник обнаружил марихуану в заднем сиденье их автомобиля и начал обыскивать обоих мужчин. Тогда калифорниец признался, что у него в носках деньги, которые якобы предназначались для расходов по бизнесу. Его потом обвинили в контрабанде денег в больших количествах.

Мужчина из Онтарио спрятал 100000 долларов в телевизоре

В 80-х годах прошлого века мужчина из Онтарио спрятал коробку со 100000 долларами, полученными в наследство от родителей, в телевизоре. Тридцать лет спустя работники мусороперерабатывающего завода в Онтарио открыли этот вроде бы бесполезный старый телевизор и были шокированы, когда они нашли там все эти купюры по 50 долларов.

За несколько лет до этого мужчина забыл о деньгах в телевизоре и отдал его другу. В 2017 году этот друг выбросил этот телевизор. По закону, работники мусороперерабатывающего завода были не обязаны возвращать эти деньги, но они это сделали. Полицейские нашли этого человека и вернули ему его наследство. Он даже не знал, что деньги пропали.