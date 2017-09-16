Польский генерал: Военные учения «Запад-2017» – это фактически оккупация Беларуси Россией 16.09.2017, 17:18

Роман Полько

Фото: wiadomosci.dziennik.pl

Путин пытается обозначить Беларуси как «свою» территорию.

Проведением военных учений "Запад-2017" Россия пытается не только продемонстрировать собственное могущество, но и обозначить Беларусь как "свою" территорию. Владимир Путин преследует еще две цели: запугать Украину и очертить Западу сферу влияния РФ, пишет сайт 24tv.ua.

Об этом в интервью Gazeta Prawna рассказал бывший глава польского спецназа GROM и вице-председатель Бюро национальной безопасности Роман Полько. По его мнению, Россия перестанет уступать стратегически НАТО, когда удостоверится, что может действовать с территории Беларуси.

"Военные учения "Запад-2017" – это ничто иное, как демонстрация того, что Беларусь – это практически территория России", – добавил польский военный.

Полько заметил, что сценарий учений этого года отличается от предыдущих.

Нынешний сценарий – обратная ситуация того, что происходит в Крыму и на Донбассе. Это будто на Беларусь напали с Запада. И оккупировали, – констатировал генерал.

Он также считает, что "международному сообществу нужно перейти в информационное наступление против России, чтобы открыть глаза белорусскому обществу на то, что Россия для него большая угроза, чем для стран НАТО".

Напомним, военные учения России и Беларуси "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся неделю – до 20 сентября. В рамках маневров подняли по тревоге бригаду Первой танковой армии из Подмосковья.