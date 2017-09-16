Как Россия ворует украинский газ 7 16.09.2017, 17:58

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Российские компании в Черном море занимаются откровенным пиратством.

С начала аннексии Крыма российские газодобывающие компании выкачали около 6 миллиардов кубометров газа в северо-западной части Черного моря. В исключительной морской экономической зоне Украины и на захваченном же украинском оборудовании, пишет сайт ru.krymr.com.

Представители украинской компании «Черноморнефтегаз» вместе с другими специалистами уже третий раз выехали с рейдом и осмотрели четыре действующих месторождения. Российские военные заняли боевые позиции, увидев корабль морской охраны Украины.