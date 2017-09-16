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Притопить в белорусском болоте

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  • Cветлана Калинкина
  • 16.09.2017, 18:08
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Что у нас забыли ваши танки?

Психологическая атака, информационная война, стремление продемонстрировать несамостоятельность Беларуси в военных вопросах... «Диагнозы» уже прозвучали из уст разных экспертов и, конечно, все правильно они говорят. Вот только звучат эти объяснения как-то слишком абстрактно. Как по мне, так для полного понимания произошедшего их надо «приземлить». И тогда станет асболютно понятно, почему Лукашенко так рассвирипел, что внезапно пошел на открытый демарш и отменил анонсированное посещение российского военного полигона вместе с Владимиром Путиным на заключительном этапе «Запад-2017».

Все комментаторы, которых мне довелось в эти дни читать, исходят из того, что  дезинформация применяется с целью ввести в заблуждение или дискредитировать. Но могла быть и еще одна цель – проверить реакцию. 

А теперь станьте на минуточку Александром Лукашенко, которому уже не один месяц со всех сторон вводят в уши, что Путин коварен, что ему нельзя верить, что российские вояки и спецслужбы сорвались с катушек и прут на проблемы, как медведь через бурелом. Что могут захватить, оккупировать, присоединить, обмануть, подставить, спровоцировать, ударить в спину... Да, в общем-то, Лукашенко и говорить на эту тему особо не надо: он и сам про российское коварство досточно знает – многое у них перенял, многому научился. Он доверительно общался и с Турчиновым, и с Порошенко, и с Саакашвили, которые в свое время тоже «никак не ожидали подобного от России» и предостерегали от излишней доверчивости его.  

Итак, все на нервах, все напряжены. Наконец, «час икс», первый день «Запад-2017». И с самого утра из России приходит новость о том, что из Подмосковья в Беларусь выдвигается танковая армия. Якобы, в рамках учений. Но в Минске-то знают, что никакой армии, никаких танков мы больше не ждем, их больше быть не должно. 

Удивительно, как у Лукашенко разрыв сердца не случился.  

Я не исключаю, что россияне этой спецоперацией «отрабатывали» именно реакцию Беларуси на новость о внезапном форс-мажоре на восточном направлении, и персонально – реакцию белорусского главнокомандующего. Куда побежит, как себя поведет, впадет в ступор или cреагирует, будет ли доказывать: "Такого не может быть никогда! Не верю! Россия наш брат!.." Смотрели и на то, как среагирует белорусское командование, что будет предпринимать; как среагируют на новость Польша, Украина, Литва?..

Кажется, результатом в Кремле должны быть довольны. Еще в обед белорусское Министерство обороны не могло сказать ничего внятного по поводу танков, полагая, что «это какая-то ошибка» и заверяя, что «все российские военные и техни задействованные в учениях, уже прибыли». И только к концу рабочего дня было объявлено, что танки в рамках учений направились не в Беларусь, а на российские полигоны. 

Допустим, чтобы среагировать на новость о танках, которые выдвигаются из Подмосковья, у белорусов был временной люфт. Потому что своим ходом они такое расстояние до белорусской границы не проедут, их надо загрузить на железнодорожные платформы, потом доставить, потом разгрузить. Тут – не на одни сутки работы. 

А если бы в российском Минобороны «пошутили» жестче, объявив, что на Беларусь своим ходом выдвинулась бригада, дислоцированная недавно в Клинцах под Брянском (40 км от границы с Беларусью)? Да полные штаны были бы и у наших генералов, и у главнокомандующего. Потому что до Москвы с вопросом «Что у нас забыли ваши танки?» , они бы дозванивались дольше, чем расчетное время, в течение которого техника уже пересечет границу. 

В общем, крайне неприятно быть подопытным кроликом, да еще и понимая, что в следующий раз все случившееся может оказаться не розыгрышем.

Но что мы в итоге имеем? 

Теоретический блиц-криг с наступлением восточного союзника на Беларусь, надо признать, для России удался. И вне зависимости от того, как лично Александр Лукашенко вел себя в этой ситуации, кому звонил, на кого орал, какие приказы отдавал (я, как вы понимаете, не знаю), он должен быть не просто зол, он должен быть в бешенстве. 

Ведь можно долго и красочно рассказывать, что ты все в Беларуси контролируешь. Но «фейковые танки» показали пределы этого контроля. И ни он, ни его генералы не могли сделать ничего!!! Они даже сказать ничего толком не могли -- полдня выясняли, идут ли вообще на Беларусь эти злополучные танки. Какое после этого может быть совместное с  Путиным посещение российского полигона?  Только если белорусского. С тайной надеждой притопить где-нибудь в белорусском болоте. 

Светлана Калинкина, «Белорусский партизан»


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