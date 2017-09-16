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Белорусские банки балансируют над пропастью

  • 16.09.2017, 18:25
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В июле в банковской системе наблюдалось состояние, близкое к стагнации.

Об этом свидетельствует динамика валовых показателей активов, нормативного капитала, рентабельности. Показатели деятельности банков двигаются разнонаправленно, но устойчивых сигналов к восстановлению пока не демонстрируется. Несмотря на списание долгов ряда предприятий перед крупнейшими банками страны, проблемная задолженность остается высокой и давит на нормативный капитал банков, пишет «Экономическая газета».

В июле национальная валюта держалась довольно устойчиво относительно доллара. Однако это не помешало сокращению активов, 2/3 которых по-прежнему валютные. В структуре активов и пассивов доля рублевой составляющей выросла на 0,2 п.п., до 41,7%, а валютной – на столько же сократилась – до 58,3%. В целом активы уменьшились за июль на 0,6% до 63 294,6 млн. BYN, а их валютный эквивалент сократился на 0,7%, до 32,6 млрд. USD.

Отметим, что в белорусском банковском секторе по-прежнему наблюдается высокая концентрация активов и капитала. Так, по состоянию на 1 июля т.г. 65,2% активов и 65,79% капитала приходятся на 5 банков с преобладающей долей в уставном фонде государственных органов и юридических лиц, основанных на госсобственности, 32,1% и 30,81% – на 14 банков с преобладающей долей иностранных владельцев. В целом в уставных фондах белорусских банков доля государства выросла за год с 79,76 до 81,87%, нерезидентов – сократилась с 17,25 до 15,37%, а прочих лиц – с 2,99 до 2,76%. Изменилась и структура активов (рис. 1). В частности, доля кредитов клиентам сократилась в общем объеме активов за год с 61,34% до 56,51%, средств в Нацбанке – с 4,53 до 4,29%, денежных средств – с 1,71 до 1,97%, ценных бумаг – выросла с 22,37 до 26,5%, кредитов и других средств в банках – с 5,27 до 5,83%, долгосрочных финансовых вложений – с 0,39 до 0,45%, основных средств и нематериальных активов – с 3,13 до 3,35%.

Источник: neg.by
Источник: neg.by
Источник: neg.by

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