Пятрас Ауштрявичюс: Лукашенко допустил еще одну ошибку

Пятрас Ауштрявичюс: Лукашенко допустил еще одну ошибку3
- 16.09.2017, 18:44
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Литовский евродепутат призвал немедленно освободить Владимира Некляева.
Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил свою солидарность с поэтом и одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимиром Некляевым, который 15 сентября был задержан за участие в Акции предупреждения:
«Свобода Владимиру Некляеву! Лукашенко допустил еще одну ошибку», - написал литовский политик в своем аккаунте в «Твиттере».
Free #VladimirNekliaev! #Lukashenko made one more mistake https://t.co/YzG6BC17uT— Petras Austrevicius (@petras_petras) 15 сентября 2017 г.