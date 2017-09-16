Пятрас Ауштрявичюс: Лукашенко допустил еще одну ошибку 3 16.09.2017, 18:44

6,162

Пятрас Ауштрявичюс

Фото: Delfi

Литовский евродепутат призвал немедленно освободить Владимира Некляева.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил свою солидарность с поэтом и одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимиром Некляевым, который 15 сентября был задержан за участие в Акции предупреждения:

«Свобода Владимиру Некляеву! Лукашенко допустил еще одну ошибку», - написал литовский политик в своем аккаунте в «Твиттере».