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Пятрас Ауштрявичюс: Лукашенко допустил еще одну ошибку

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  • 16.09.2017, 18:44
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Пятрас Ауштрявичюс
Фото: Delfi

Литовский евродепутат призвал немедленно освободить Владимира Некляева.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил свою солидарность с поэтом и одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимиром Некляевым, который 15 сентября был задержан за участие в Акции предупреждения:

«Свобода Владимиру Некляеву! Лукашенко допустил еще одну ошибку», - написал литовский политик в своем аккаунте в «Твиттере».


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