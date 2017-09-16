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The Wall Street Journal: «Глобальный акт Магнитского» приведен в готовность

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  • 16.09.2017, 18:55
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Госдеп и Минфин США получили новые полномочия по наложению санкций.

"Администрация Трампа ввела в действие новые санкции против клептократов и нарушителей прав человека по всему миру, и НКО хотят, чтобы она быстра воспользовалась новой властью", - сообщает Самуэль Рубенфельд для The Wall Street Journal, (перевод - inopressa.ru).

Как передает журналист, на прошлой неделе Белый дом предоставил Госдепартаменту и Министерству финансов США полномочия по наложению санкций в соответствии с "Глобальным актом Магнитского", который был утвержден в прошлом декабре. "Первоначальный "Закон Магнитского", который был нацелен только на российских нарушителей прав человека, был утвержден в 2012 году, и привел к внесению в черный список множества чиновников", - напоминает автор.

"Закон глобального действия дает полномочия запрещать выдачу виз и блокировать американские активы правительственных чиновников со всего мира, которых уличили в нарушении прав человека, совершении или причастности к "значительным" коррупционным действиям", - говорится в статье.

"Хотя теперь ведомства имеют право использовать закон, они не спешат никого атаковать. Группа из 20 с лишним организаций, сформированная Human Rights First, хочет, чтобы этими полномочиями воспользовались немедленно, - сообщает автор статьи. - Они направили письмо госсекретарю и министру финансов США, прося их ведомства наложить санкции на более чем дюжину лиц и организаций, которые, по обвинению групп, участвовали в пытках, убийствах, сексуальном насилии, вымогательстве и взяточничестве".


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