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Белорусы повели в теннисном матче Кубка Дэвиса против Швейцарии — 2:1

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  • 16.09.2017, 19:08

Вторую победу белорусам принес дуэт Максима Мирного и Андрея Василевского.

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса против Швейцарии. Это матч стадии плей-офф за выход в Мировую группу, он проходит в Биле. 16 сентября в парной игре Максим Мирный и Андрей Василевский победили Адриана Бодмера и Луку Маргароли — 7: 6 (8: 6), 7: 6 (7:4), 7: 6 (7:3), пишет «Еврорадио».

В последний день соревнований, 17 сентября, состоятся еще две игры — одиночные матчи, которые проведут Дмитрий Жирмонт и Генри Лааксонен, Ярослав Шило и Марко Кьюдинелли.


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