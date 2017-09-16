Белорусы повели в теннисном матче Кубка Дэвиса против Швейцарии — 2:1 1 16.09.2017, 19:08

Вторую победу белорусам принес дуэт Максима Мирного и Андрея Василевского.

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса против Швейцарии. Это матч стадии плей-офф за выход в Мировую группу, он проходит в Биле. 16 сентября в парной игре Максим Мирный и Андрей Василевский победили Адриана Бодмера и Луку Маргароли — 7: 6 (8: 6), 7: 6 (7:4), 7: 6 (7:3), пишет «Еврорадио».

В последний день соревнований, 17 сентября, состоятся еще две игры — одиночные матчи, которые проведут Дмитрий Жирмонт и Генри Лааксонен, Ярослав Шило и Марко Кьюдинелли.