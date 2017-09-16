Украина даст рекомендации своим гражданам относительно посещения Беларуси 4 16.09.2017, 19:24

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Данные действия связаны с работой ФСБ на территории Беларуси.

После исчезновения Павла Гриба, а потом отсутствием ответа на этот счет от белорусской стороны МИД Украины хочет дать своим гражданам рекомендации по посещению нашей страны, пишет сайт телеканала «Белсат».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал журналистам, что ответа Беларуси по делу Павла Гриба «пока нет».

«Мы сразу обратились к белорусам, я разговаривал с министром иностранных дел. Сейчас мы пытаемся получить этот ответ, – сказал Климкин.

По словам Климкина, Украина обеспокоена этой ситуацией.

«Мы понимаем, что российские спецслужбы работают на территории Беларуси, и мы должны для себя понять, какую опасность это несет для наших граждан. Поскольку МИД отвечает за безопасность наших граждан за рубежом, мы должны дать соответствующие рекомендации», – цитирует министра «Интерфакс».

Павел Гриб, инвалид детства, исчез 24 августа после того как поехал в Беларусь на встречу с российской девушкой Татьяной, с которой познакомился в интернете.

После того, как он не вышел на связь, его отец, украинский офицер Игорь Гриб, поехал на поиски.

Позже выяснилось, что Павла похитили российские спецслужбы. Он был в розыске ФСБ Краснодарского края за возможную причастность к совершению теракта. Сейчас он находится в Краснодарском СИЗО под арестом до 17 октября.

В пятницу 15 сентября Павла Гриба вывозили в больницу, где комиссия врачей решала вопрос о возможности его пребывания в СИЗО. Адвокат Павла Гриба говорит, что со здоровьем у его подзащитного нет проблем.