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Видеофакт: В России упал и полностью сгорел боевой самолет

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  • 16.09.2017, 19:44
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ЯК-130
Фото: militaryarms.ru

Катастрофа произошла в Воронежской области неподалеку от аэродрома Борисоглебска.

Сегодня упал, разбился, а после этого полностью сгорел российский учебно-боевой самолет Як-130, пишет real-vin.com.

Катастрофа произошла в Воронежской области неподалеку от аэродрома Борисоглебска.

Жертв удалось избежать. По сообщениям российских военных, пилоты сумели увести потерявшую управления машину от района жилых домов, после чего сами катапультировались. Предварительная причина  отказ двигателя.

Искать их не пришлось - они сами по рации вышли на связь и были подобраны. Оба живы и здоровы.

Видео выложило издание Рен-ТВ.


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