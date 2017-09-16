Девушка-столяр из Минска: Хочется просто работать и получать от этого удовольствие 12 16.09.2017, 19:53

3,113

Фото: onliner.by

Как Анастасия Комар составляет конкуренцию IKEA в Беларуси.

Все началось отнюдь не из-за желания что-то доказать мужчинам или внести посильный вклад в развитие феминизма. Гендерные войны совсем ни при чем, оставим их в покое. Просто Анастасии Комар из Минска всегда хотелось заниматься дизайном мебели. Это желание дополнилось любовью к древесине — теплому и экологичному материалу, позволяющему при должном умении сотворить практически что угодно. Взвесив все за и против, девушка два года назад «внедрилась» в мужскую профессию, приняв как данность, что теперь ей придется пилить, сверлить, строгать и шлифовать. За это время попыток бегства с «деревянного корабля» не было, зато сформировалось стойкое убеждение: белорусы с легкостью отдают деньги за масс-маркет, напрочь забывая об индивидуальности своих квартир, пишет onliner.by.

«Первое время дико боялась, что отрежу себе пальцы»

Фото: onliner.by

Решение стать столяром (или столяркой, как, хохоча, называет себя девушка, отдавая своеобразную дань современному лингвистическому «тренду») далось Анастасии нелегко. Состояние было двоякое: с одной стороны, хотелось наконец заняться любимым делом, с другой — непонятно было, с чего стартовать. Образование культуролога давало исчерпывающее представление обо всем прекрасном и изящном, что есть в этом мире, но отсутствие опыта пугало.

Фото: onliner.by

— Начинала с теории: на две недели засела за книги и видео, — вспоминает девушка, как пошла по столярному пути. — Читала, смотрела, запоминала и записывала. Потом стала пробовать делать что-то по мелочи для себя. Помню, как беря в руки инструмент, переживала, что отрежу себе пальцы. Тогда это почему-то казалось очень реалистичным. Со временем ощущение нависающей над тобой опасности прошло, все оказалось не так страшно. Приходила уверенность в себе, а вместе с ней и желание делать полноценные предметы, а не «отрабатывать» узлы и крепления. Попробовала — получилось. Наступил этап «набивания руки». Потом изготавливала необходимые и приятные мелочи для друзей. На то, чтобы начать работать уверенно и не смотреть с опаской на лобзик и шлифмашинку, ушло где-то около полугода.

Изготовление любого изделия начинается с продумывания деталей — цвет, форма, размер: учесть надо все. Художественного образования у меня нет (обязательно будет, уже поставила себе цель), но все равно я рисую. Причем делаю это «по-олдскульному», на бумаге: мне так приятнее — изделие полностью проходит через мои руки. Когда есть время, даже разукрашиваю эскизы.

Фото: onliner.by

Хрупкая и смешливая девушка, которая готова открыто рассказывать о своей работе, становится предельно сосредоточенной, когда берет в руки инструмент. Все внимание — на заготовку. Каждому предмету интерьера, который создает Анастасия, прежде чем приобрести окончательную форму, предстоит попутешествовать: все шумные и пыльные работы девушка производит в загородном доме у родителей, который расположен на приличном расстоянии от Минска. В гараже, среди зимней резины и автомобильной косметики, минчанка раскраивает доски и брусья — будущие столы и стулья. В Минске на балконе лишь доводит арт-объекты до нужного состояния: пропитывает маслом, грунтует, красит не имеющими специфического запаха акриловыми красками.

На мебельных фабриках девушки-столяры не нужны

— Помню, как в голову пришла идея: надо устроиться на работу в большую государственную мебельную фабрику, увидеть все своими глазами, набраться опыта. Согласна была на любую зарплату и самый странный график. Но разочарование ждало еще на этапе просмотра вакансий: везде требовались мужчины. Я все равно рассылала резюме, перечисляя в них фестивали и выставки, в которых участвовала со своими изделиями, но ответа не было, никто не пригласил даже на собеседование. Причем некоторые компании по несколько раз просматривали мои резюме, но хотя бы позвонить никто не решился. Было очень обидно.

Ничего другого не оставалось, как открывать ИП и работать официально и индивидуально. По сути, я взяла свою еще не окрепшую мечту и вышла с ней на рынок. А что было делать? В нашей стране сложилась очень странная практика: любой, кто изготавливает мебель, даже если плетет ее из лозы, уже не может считаться ремесленником, а должен регистрироваться как «ипэшник». Но почему? Это ведь полностью ручной труд, тем более штучный — никто не делает сотни стульев и десятки столов за раз. Это изделия для ценителей и любителей, они максимально далеки от масс-маркета. Такое положение дел очень усложняет жизнь: вместо того, чтобы работать, приходится вникать во все тонкости существования ИП в Беларуси.

Появление Анастасии на столярном Олимпе коллеги-мужчины восприняли благосклонно: никаких «куда ты прешь» или язвительных подколок не было, наоборот, те, кто в теме давно, старались помочь и подсказать. Единственное «но»: по мнению девушки, белорусским столярам не хватает сплоченности — своей постоянной тусовки не сформировалось: все разрозненны и в лучшем случае общаются в профильных группах в соцсетях. Правда, попытки объединить мастеров уже предпринимаются — конкурс «Альтернативная мебель» тому пример.

О деньгах, заказах и заказчиках

Оборудования для работы у Анастасии пока немного — если сравнивать с содержимым сумочки, то количество инструмента явно проиграет количеству помад, хайлайтеров и других жизненно необходимых девушке штук. Главные помощники — электролобзик, шлифмашинка, шуруповерт — самые обычные, которые можно купить в ближайшем строительном гипермаркете.

Фото: onliner.by

— Конечно, я мечтаю о большой мастерской со множеством станков и профессиональным инструментом, но пока не до этого. Люди все-таки отдают предпочтение массовому производству, многие просто не знают, что белорусские столяры готовы изготовить для них мебель по индивидуальному заказу, причем из натуральной древесины, а не из прессованных опилок.

Иностранцы к дизайнерской мебели из природных материалов относятся намного более трепетно. А еще они удивляются: почему handmade у нас такой дешевый. Для них $30 за табуретку совсем не дорого. Через коммерческие интернет-площадки для ремесленников у меня заказывали изделия жители Европы и даже Австралии. Как правило, это не очень габаритные вещи, которые я изготавливаю, запаковываю и отправляю по почте. Да, посылки зачастую получаются отнюдь не легкими, но люди готовы на это идти. В пересылке за океан отказала только один раз — молодой человек с Ямайки хотел заполучить мой пуф. Но я ему объяснила, что доставка будет очень дорогой, пусть лучше найдет столяра где-нибудь поближе.

Фото: onliner.by

Прекрасно понимаю, что мои изделия — не образцы мирового дизайна, но уверена, все впереди — собираюсь к работе с деревом и стеклом добавить еще художественную ковку. Мне самой хочется более сложных и амбициозных задач, интересных, захватывающих, поэтому, если люди просят сделать шкаф из МДФ, состоящий из четырех «кубиков», я отказываюсь: такое есть в любом магазине, а мне хочется делать что-то необычное.

Фото: onliner.by

К слову, заказчики бывают самые разные: одни просят изготовить что-то конкретное, заранее зная все детали, другие дают поле для фантазии — обозначают только стиль или цвет, а все остальное на мое усмотрение. Но в любом случае, прежде чем изделие пойдет в работу, все (и цена в том числе) будет согласовано, — объясняет девушка.

Анастасия признается, что вот прямо зарабатывать на столярке у нее не выходит — цены на изделия не завышает: «У меня нет стремления „срубить бабла“, пока хочется просто работать, получать от этого удовольствие и дарить людям красоту». Если говорить о конкретных цифрах, то табуретка, сделанная руками девушки, стоит 63 рубля, стол — от 150 до 300 рублей. За изготовление шкафа-купе минчанка не возьмется: с нашими кривыми полами и потолками лучше отдать предпочтение станочному производству, а вот обычный распашной шкаф сделать может, но на это уйдет около месяца.

Фото: onliner.by

— В Беларуси есть сложности с эксклюзивными материалами, — отмечает столяр, которая летом участвовала в неделе дизайна в Верхнем городе, представив бумажные кресла-мешки и пуф. — Например, эпоксидную смолу со 100%-й прозрачностью найти крайне сложно. Голубая, зеленоватая, желтоватая — в свободной продаже, а вот ту, что нужно, придется доставать мыслимыми и немыслимыми путями. С деревом чуть проще, но если кто-то захочет экзотику, опять же придется долго и упорно искать.

Фото: onliner.by

Наверное, у каждого столяра есть свои странички в соцсетях, на специализированных порталах о строительстве и мебели. Но на мой взгляд, больше всего заказчиков приносит сарафанное радио — сделал что-то одному человеку, он начинает тебя советовать друзьям, знакомым. Это хорошо, потому что пока наши квартиры слишком однотипные: к одинаковым планировкам добавляется еще и одинаковая мебель.

Я не призываю отказаться от масс-маркета и вычеркнуть из своей жизни IKEA. Наоброт, я очень хорошо отношусь к массовым производителям и понимаю, что это нужно. Но ведь можно разнообразтть свой интерьер эксклюзивными вещицами, сделав его оригинальным. По-моему, это как с гардеробом: рано или поздно надоедает носить Zara и ты ищешь что-нибудь интересное у дизайнеров. Почему бы не перенести этот принцип и в свои квартиры? — рассуждает девушка-столяр.