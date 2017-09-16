Леонид Кучма: Меня предупреждали, что нас обманут с Будапештским меморандумом 6 16.09.2017, 20:14

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Леонид Кучма

Фото с сайта haqqin.az

Бывший президент Украина рассказал о подписании документа, который должен был гарантировать целостность страны.

Президент Украины Леонида Кучма в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 16 сентября в Киеве рассказал о "душевном разговоре" с президентом Франции Франсуа Миттераном, который предупредил, что подписанты Будапештского меморандума не будут его выполнять, пишет "Гордон".

"Когда подписывали этот меморандум, у меня лично была 100%-я уверенность, что, вот Украина получила такой документ, с которым мы сможем жить спокойно... А еще там было написано столько, как в сказке о золотой рыбке... Ну рыбка где-то быстро исчезла", – признался Кучма.

Он вспомнил, как в то время отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану, управлявшему страной с 1981-го по 1995 годы.

"Душевно поговорили. Он очень обаятельный был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании?.. А тем более президент РФ Ельцин... Мой очень хороший друг... Никогда! Он всегда выступал за территоритальную целостность", – привел разговор Кучма.

По словам экс-президента, "прошло 20 лет – и нас обманули, по полной".

"И все в сторону... Вот скажите, как сейчас мир должен относиться к тем странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия? Которым пообещали все и не дали ничего... Я думаю, мы сегодня примеры имеем, не хочу их называть, стран, которые не хотят отказываться от ядерного оружия", – заявил он.

Кучма считает, что это в том числе следствие провала Будапештского меморандума.

"Они спят спокойней, когда есть такой способ влияния на мир. Спокойно спит и Российская Федерация – обладательница одного из самых мощных ядерных потенциалов мира", – резюмировал бывший украинский президент.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.