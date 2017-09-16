Белорусские правозащитники потребовали прекратить давление на адвокатов 16.09.2017, 20:29

Фото: svaboda.org

В Беларуси должно прекратится преследование адвокатов, которые защищают политзаключенных.

Правозащитные организации Белоруссии призвали прекратить аттестационные проверки адвокатов, защищающих политзаключенных дел, пишет сайт ng.ru.

«Мы, представители правозащитного сообщества, требуем от властей Беларуси немедленно прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство», – говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций. Под совместным заявлением подписались правозащитный центр «Весна», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», ОО «Белорусская ассоциация журналистов», РОО «Правовая инициатива», ПУ «Белорусский документационный центр» и другие. Кроме того, правозащитники призвали прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека.

Ранее Министерство юстиции провело проверки адвокатов Минской городской и Могилевской областной коллегий адвокатов, по итогам которой была назначена внеочередная аттестация ряду адвокатов.