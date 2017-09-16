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В Швейцарии появился «электронный конкурент» БелАЗа

  • 16.09.2017, 20:40
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Фото: Komatsu

Швейцарский консорциум Ciments Vigier SA работает над созданием самого тяжелого грузового автомобиля на электротяге.

Прототип самосвала предназначается не для показа на какой-нибудь выставке, а для суровой работы в карьере, пишет hightech.fm.

Карьерный самосвал весом 45 тонн с грузоподъемностью 65 тонн будет работать на аккумуляторе с зарядной емкостью 700 кВт*ч, то есть равной восьми электромобилям Tesla Model S. Колеса самосвала будут диаметром почти 2 метра, а до кабины водителю придется карабкаться по лестнице.

Машина не будет полностью новой — кузов взят от самосвала Komatsu, который разберут и переоснастят в Kuhn Schweiz AG. На место топливного бака поставят батареи аккумуляторов, которые обеспечат грузовику вторую жизнь — 20 раз в день совершать рейсы с горного хребта в долину, точнее, со склонов швейцарской горы Шасраль до цементного завода неподалеку от города Биль. Электромотор с рекуперативной системой торможения обеспечит дополнительный заряд энергии на спуске с горы, которая поможет пустому самосвалу подняться потом наверх. Если расчеты инженеров оправдаются, у него даже останется излишек энергии, которую можно будет направить в электросеть.

Этот проект обойдется Ciments Vigier SA в семизначную сумму в швейцарских франках. Переоборудованием самосвала займутся две компании, Kuhn Group и Lithium Storage при поддержке министерства энергетики Швейцарии. Аккумулятор весом 4,5 тонны, состоящий из 1440 ячеек из никеля-марганца-кобальта, поставит китайская фирма Shenzen Westart. Это самая тяжелая батарея, какую когда-либо ставили на электротранспорт, пишет Phys.org.

Легкие электрогрузвики Daimler уже появились на улицах Нью-Йорка. Три испытательных образца купила почтовая слубба UPS. Модель eCanter будет первым массовым электрогрузовиком: в 2017 — 2018 годах компания планирует поставить 500 автомобилей, а в 2019 — уже 10 тысяч.


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