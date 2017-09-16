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Митинг Навального в Екатеринбурге собрал 10 тысяч человек

  • 16.09.2017, 20:55
ФОТО: TWITTER.COM

Власти города препятствовали мероприятию, но оно состоялось.

Оппозиционер Алексей Навальный провел в Екатеринбурге встречу с избирателями. По оценке организаторов мероприятия, на нее пришли не менее 10 тысяч человек, пишет theins.ru.

Как пишет » Интерфакс», Навальный в случае победы на президентских выборах пообещал увеличить зарплату, улучшить систему здравоохранения, создать спецпрокуратуру с широкими полномочиями в рамках борьбы с коррупцией.

Акция обошлась без задержаний.

Как передает «Интерфакс-Урал», начальник екатеринбургского штаба Навального Виктор Бармин рассказал, что утром в субботу сотрудники полиции сначала препятствовали разгрузке оборудования, необходимого для проведения акции. Позже, по словам Бармина, «представитель министерства общественной безопасности в результате переговоров и перипетий подошел и сказал, что все согласовано, можем собирать оборудование».

В главном управлении МВД по Свердловской области ситуацию не комментируют.


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