Фотофакт: Топузидис лишил жителей Шклова спортплощадки 16.09.2017, 21:04

Фото: 6tv.by

В Шклове не нашлось лучшего места для «Короны», как на месте спортплощадки.

Ленты всех новостных агентств сообщили о начале строительства торгово-развлекательного комплекса “Корона” в Шклове площадью аж 3000 квадратных метров. Однако никто не упомянул, что стройка идёт как раз на месте уже бывшей большой спортивной площадки. Вот так сейчас выглядит излюбленное место местных воркаутеров, пишет сайт 6tv.by.

У шкловчан теперь двоякое ощущение. С одной стороны, нет достойных зарплат, чтобы ходить по супермаркетам, а с другой – всё же хорошо иметь под боком большой магазин, который обещает скидки. Тем временем будущая “Корона” уже обозначила свои очертания:

Открытое недовольсво высказывают лишь горожане, ведущие активный и здоровый образ жизни. Разные турники и тренажёры теперь завалены строительными материалами и запчастями коммуникаций:

Однако не может быть, чтобы в нашем социальном государстве никто не позаботился о спортсменах. И действительно, согласно инвестиционного договора, инвестор должен был построить равноценную спортплощадку. Даже место было выделено… правда, как видно на следующем фото, находится оно уже не в центре города, а на окраине, даже за мостом через речку Серебрянку. Для тех, кто никогда не был в Шклове поясним, что этот городок вытянут на пару-тройку километров вдоль двух основных улиц. Если говорить правду, то ни один нормальный человек сюда не пойдёт. В этом поле, конечно стоят футбольные ворота, но между ними по колено травы, которую давно никто не косит. Похоже, и владельцам большой торговой сети не до спорта:

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by