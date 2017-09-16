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Минобороны Беларуси: Российские танки стоят на полигонах «Борисовский» и «Осиповичский»

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  • 16.09.2017, 21:22
  • 6,203
Фото: belvpo.com

Ранее Минобороны отрицало переброску российской танковой армии в нашу страну.

Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга представитель Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров, пишет nn.by.

«На полигонах «Борисовский» и «Осиповичский» подразделениями воинских частей 1-й танковой армии Вооруженных Сил России совместно с подразделениями воинских частей Северо-западного оперативного командования Беларуси, заняв оборонительные рубежи, осуществляли мероприятия непосредственной подготовки к боевым действиям. Проведены также розыгрыши по поиску, выявлению и уничтожению диверсионных разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований в районах ответственности», - сказал Макаров.

В первый день учений 14 сентября Министерство обороны РФ заявило, что личный состав соединения 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учений на территорию Беларуси.

Министерство обороны Беларуси информацию о переброске целой танковой армии в нашу страну опровергло. На пограничных железнодорожных станциях, куда спешно выехали демократические активисты и журналисты, также не было замечено перемещения большой группировки войск.


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