«БелДжи» и не снилось: Батареи от Samsung обеспечат электрокарам запас хода до 700 километров 12 16.09.2017, 21:49

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Фото: Samsung World

Корейская компания показала свою новую батарею на автошоу во Франкфурте.

Samsung представила свою новую батарею для электромобилей на автошоу во Франкфурте, сообщает Futurism, пишет hightech.fm. По заявлениям компании, аккумулятор позволит автомобилям проезжать по 600-700 км на одном заряде.

Представители компании рассказали, что их разработка позволит производителям электромобилей увеличить их запас хода до 700 км. Это достигается при установке правильного числа батарейных ячеек, отметили они. Эта батарейная технология будет модульной, то есть производители смогут сами выбирать необходимый для них запас хода. Если речь идет о премиум-моделях автомобилей, то туда можно ставить 20 ячеек и получить 700 км запаса хода. Если автомобиль среднего класса, то 10 установленных ячеек обеспечат 300 км хода и позволят снизить цену.

В Samsung рассчитывают на эту модульность, по их мнению, именно она привлечет автопроизводителей, потому что даст максимальную гибкость в том, что касается связи стоимости автомобиля и его запаса хода. Все смогут подобрать решения для своих моделей. Об аккумуляторе известно мало подробностей, компания не стала их раскрывать. Понятно только то, что батареи от Samsung отличаются от тех, что используют Nissan и GM. Скорее всего, по технологии производства они похожи на батареи от Tesla.

Если говорить о сегодняшнем рынке электромобилей, то никто по-прежнему не представил автомобиль, который в реальных условиях мог бы приблизиться к показателю в 700 км. Отчеты показывают, что топовая Model S хороша при езде не дальше, чем на 416 км. Ожидается, что новая Model 3 в максимальной комплектации сможет приблизиться к 500 км. При этом на Nissan Leaf 2018 лучше не ездить дальше 250 км. Так что решение на 700 км может по-настоящему перевернуть рынок. Остается дождаться цен и реальных тестов.

Samsung развивает свое направление по производству батарей. Ранее стало известно, что компания собирается запускать в Европе свою Gigafactory. В Венгрии появится завод по производству аккумуляторов, чья общая емкость за год будет составлять примерно 2.5 гВт⋅ч. Завод начнет свою работу во второй половине 2018 года, возможно там и будет производиться часть представленных на автошоу батарей, что облегчит логистику для европейских автопроизводителей.

Напомним, заряда батареи в «белорусском электрокаре» хватает на 100 км, при движении со скоростью 90 км/ч.