закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 0:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Референдум в Каталонии: Игра в кошки-мышки

1
  • 16.09.2017, 21:34
  • 1,122

Мадрид будет противодействовать попыткам отделения Каталонии в юридическом поле.

Правительство Испании стремится сорвать планы Каталонии по проведению референдума о независимости, но намерено добиться этого с помощью юридических инструментов.

Референдум, назначенный каталонским правительством на 1 октября, заблокирован решением конституционного суда в Мадриде на время рассмотрения вопроса о его законности, пишет bbc.com.

Мадрид исключает возможность использования военной силы и введения прямого управления над автономной областью, что позволяет сделать конституция королевства, и делает все возможное (в том числе и за кулисами), чтобы предотвратить голосование.

Иногда это напоминает игру в кошки-мышки.

Пока гражданская гвардия Испании ищет типографии, где могут печататься бюллетени для голосования, правительство Каталонии заявило, что уже располагает расположенными в надежном месте 6 тысячами урн для голосования, несмотря на то что испанские суды запретили им приобретение подобного оборудования.

В среду вечером судья в Барселоне выдал полиции разрешение за закрытие сайта Referendum.cat, созданного местным правительством для популяризации референдума 1 октября.

Ответом главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона стала немедленная публикация в "Твиттере" ссылки на зеркальный сайт. Активистам также рекомендовали копировать код первоначального сайта и создавать на его основе новые сайты.

Генеральный прокурор Испании обратился к прокурорам в Каталонии с предложением подвергнуть допросу всех мэров, перечисленных в списке тех, кто согласился участвовать в референдуме. Этот список содержит более 700 имен.

В заявлении генерального прокурора говорится, что те мэры, которые откажутся явиться на допрос, должны быть арестованы.

Верховный суд Каталонии обратился к руководству местной полиции с напоминанием, что их долгом является борьба со всеми преступлениями, которые совершаются в автономной области, в частности, в их обязанности входит конфискация предметов, используемых при голосовании, то есть урн и бюллетеней.

Газета El Mundo сообщила, что центральное правительство может обратиться к судебным властям за разрешением об отключении электричества на участках для голосования в случае, если все попытки предотвратить плебисцит потерпят неудачу.

В центре этого политического конфликта находится позиция государственных служащих.

Правительство Каталонии уже объявило всем местным советам, что участки для голосования должны открыться 1 октября. Госслужащие в автономной области должны подчиняться каталонским законам, в то же время центральные власти могут обвинить их в неподчинении.

Каталонские власти намерены также приступить к выбору наблюдателей на выборах по системе, которая обычно применяется в некоторых странах для отбора присяжных заседателей.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прямо призвал граждан не реагировать на призывы и повестки властей Каталонии, заявив, что их принуждают принять участие в незаконном мероприятии.

Один из крупнейших профсоюзов Испании уже обратился к каталонских властям с просьбой предоставить гарантии того, что директора школ, где будут размещаться участки для голосования, не будут привлекаться к уголовной ответственности.

Более того, от полиции и сил безопасности ожидают выполнения двух прямо противоположных задач - местные власти будут требовать от них обеспечения безопасности в ходе голосования, а центральные власти - недопущения голосования в принципе.

Не подлежит сомнению лояльность по отношению к испанским судам национальной полиции и гражданской гвардии. Однако роль, которую будет играть каталонская полиция, менее ясна, особенно если по призыву некоторых политических партий активисты будут устраивать акции протеста в связи приказом властей закрыть участки для голосования.

Представители профсоюза каталонских полицейских придерживаются разных позиций. Представитель профсоюза SME согласился с тем, что местная полиция должна подчиняться приказам судей и прокуроров.

Однако Франциск Видаль, президент другого профсоюза - USPAC - заявил, что его соратники находятся в центре столкновения с судебными властями Испании, которые оказывают давление на правительство Каталонии, являющееся работодателем полиции.

"Безопасность должна быть нашим приоритетом. Есть более важные и серьезные задачи, чем поиски урн для голосования", - заявил Видаль, видимо, поддерживая позицию каталонского правительства.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются