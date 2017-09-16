Референдум в Каталонии: Игра в кошки-мышки 1 16.09.2017, 21:34

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Мадрид будет противодействовать попыткам отделения Каталонии в юридическом поле.

Правительство Испании стремится сорвать планы Каталонии по проведению референдума о независимости, но намерено добиться этого с помощью юридических инструментов.

Референдум, назначенный каталонским правительством на 1 октября, заблокирован решением конституционного суда в Мадриде на время рассмотрения вопроса о его законности, пишет bbc.com.

Мадрид исключает возможность использования военной силы и введения прямого управления над автономной областью, что позволяет сделать конституция королевства, и делает все возможное (в том числе и за кулисами), чтобы предотвратить голосование.

Иногда это напоминает игру в кошки-мышки.

Пока гражданская гвардия Испании ищет типографии, где могут печататься бюллетени для голосования, правительство Каталонии заявило, что уже располагает расположенными в надежном месте 6 тысячами урн для голосования, несмотря на то что испанские суды запретили им приобретение подобного оборудования.

В среду вечером судья в Барселоне выдал полиции разрешение за закрытие сайта Referendum.cat, созданного местным правительством для популяризации референдума 1 октября.

Ответом главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона стала немедленная публикация в "Твиттере" ссылки на зеркальный сайт. Активистам также рекомендовали копировать код первоначального сайта и создавать на его основе новые сайты.

Генеральный прокурор Испании обратился к прокурорам в Каталонии с предложением подвергнуть допросу всех мэров, перечисленных в списке тех, кто согласился участвовать в референдуме. Этот список содержит более 700 имен.

В заявлении генерального прокурора говорится, что те мэры, которые откажутся явиться на допрос, должны быть арестованы.

Верховный суд Каталонии обратился к руководству местной полиции с напоминанием, что их долгом является борьба со всеми преступлениями, которые совершаются в автономной области, в частности, в их обязанности входит конфискация предметов, используемых при голосовании, то есть урн и бюллетеней.

Газета El Mundo сообщила, что центральное правительство может обратиться к судебным властям за разрешением об отключении электричества на участках для голосования в случае, если все попытки предотвратить плебисцит потерпят неудачу.

В центре этого политического конфликта находится позиция государственных служащих.

Правительство Каталонии уже объявило всем местным советам, что участки для голосования должны открыться 1 октября. Госслужащие в автономной области должны подчиняться каталонским законам, в то же время центральные власти могут обвинить их в неподчинении.

Каталонские власти намерены также приступить к выбору наблюдателей на выборах по системе, которая обычно применяется в некоторых странах для отбора присяжных заседателей.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прямо призвал граждан не реагировать на призывы и повестки властей Каталонии, заявив, что их принуждают принять участие в незаконном мероприятии.

Один из крупнейших профсоюзов Испании уже обратился к каталонских властям с просьбой предоставить гарантии того, что директора школ, где будут размещаться участки для голосования, не будут привлекаться к уголовной ответственности.

Более того, от полиции и сил безопасности ожидают выполнения двух прямо противоположных задач - местные власти будут требовать от них обеспечения безопасности в ходе голосования, а центральные власти - недопущения голосования в принципе.

Не подлежит сомнению лояльность по отношению к испанским судам национальной полиции и гражданской гвардии. Однако роль, которую будет играть каталонская полиция, менее ясна, особенно если по призыву некоторых политических партий активисты будут устраивать акции протеста в связи приказом властей закрыть участки для голосования.

Представители профсоюза каталонских полицейских придерживаются разных позиций. Представитель профсоюза SME согласился с тем, что местная полиция должна подчиняться приказам судей и прокуроров.

Однако Франциск Видаль, президент другого профсоюза - USPAC - заявил, что его соратники находятся в центре столкновения с судебными властями Испании, которые оказывают давление на правительство Каталонии, являющееся работодателем полиции.

"Безопасность должна быть нашим приоритетом. Есть более важные и серьезные задачи, чем поиски урн для голосования", - заявил Видаль, видимо, поддерживая позицию каталонского правительства.