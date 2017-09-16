Курт Волкер: Санкции против РФ останутся до полного выполнения «Минска» 1 16.09.2017, 22:08

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Россия должна обеспечить прекращение огня и полную имплементацию минских соглашений.

США не будут снимать санкции с РФ до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на пресс-конференции в рамках 14-й встречи Yalta European Strategy в Киеве, передает корреспондент liga.net.

"Должно быть обеспечено прекращение огня и полная имплементация минских соглашений", - заявил Волкер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на днях заявила, что российский проект резолюции ООН о размещении миротворцев в Донбасса - не повод для смягчения антироссийских санкций. Она сказала, что предложения президента РФ Владимира Путина - "нежные побеги" прогресса, "которые пока не дают оснований для смягчения санкций".