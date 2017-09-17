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Дональд Трамп: Патриоты заслужили бессмертие, победив в революции

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  • 17.09.2017, 8:04
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Дональд Трамп

Президент США поздравил американцев с 230-летием Конституции.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, заявив, что федеральное правительство продолжит оказывать помощь пострадавшим от недавних ураганов «Харви» и «Ирма», сообщает «Голос Америки».

«От Техаса до Луизианы, Флориды, Алабамы, Южной Каролины, Виргинских островов и Пуэрто-Рико, мы работаем вместе с местными властями, чтобы помочь каждому, кто попал под удар этих катастрофических штормов», - сказал он.

Глава Белого дома напомнил, что на этой неделе Соединенные Штаты отмечают 230-ю годовщину подписания Конституции страны.

«Такие патриоты, как Вашингтон, Мэдисон, Гамильтон, Франклин и многие другие заслужили бессмертие, победив в Революции, - сказал Дональд Трамп. Но вскоре после этого эти выдающиеся лидеры столкнулись с новым, ранее невиданным, вызовом – строительством нового государства. Они создали систему правления, основанную на едином законе, истории и традициях, которые защищают свободы, равенство и права, за которые они боролись и которые они отстаивали во время Американской Революции».

Президент США призвал граждан страны «еще раз принести клятву верности принципам, заложенным Основателями», заявив, что все американцы в этот день должны доказать, что «жертвы, принесенные во время создания нашей великолепной державы, были не напрасны».


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