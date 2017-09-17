Минчан отправят бесплатно мести улицы 29 17.09.2017, 8:17

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Списки должны быть подготовлены до 25 сентября.

«Месячник по наведению порядка» пройдет в Минске с 1 октября в рамках подготовки объектов городского хозяйства и территорий города к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщила на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— До 25 сентября администрациям районов, коммунальным службам необходимо разработать план мероприятий по проведению месячника с привлечением населения, трудовых коллективов и общественности, — отметила Малаева.