В Одессе протестующие штурмовали мэрию 2 17.09.2017, 8:29

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Фото: dumskaya.net

Митингующие требовали прибытия мэра и его зама.

В Одессе в ходе акции протеста неизвестные пытались штурмовать здание одесской мэрии, вспыхнула драка с правоохранителями. Об этом сообщает «Думская», называя участников акции родителями детей, отдыхавших в сгоревшем лагере «Виктория», активистами и патриотами.

Согласно сообщению, около 17:00 к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться «родители детей, отдыхавший в лагере Виктория, общественные активисты, патриоты». Всего участие в митинге принимают около 200 человек.

Люди требуют прибытия мэра Геннадия Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько.

Фото: dumskaya.net

Около 18:00, по сообщению издания, начался штурм мэрии. Люди пытались выбить входные двери. В 19:09 была предпринята вторая попытка штурма. Полиция применила газ и оттеснила митингующих, отметили в Думской.

«В 19:20 взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга. Что-то бросили в начальника ГУНП генерала Головина. Все кашляют из-за газа», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в лагере двое детей погибли. Позже нашли тело еще одной жертвы. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

Полиция задержала директора лагеря.