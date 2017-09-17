Тайны, которые хранит подземный Гродно

Тайны, которые хранит подземный Гродно6
- 17.09.2017, 8:38
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Под видимым всем городам в советское время был построен еще один.
Десятки подземных убежищ гражданской обороны, построенных еще в советское время, продолжают жить своей тайной жизнью.
И хотя из этого не делают большого секрета, попасть туда непричастным непросто. Журналисты «Вечерки» побывали в одном из самых больших убежищ в Гродно, рассчитанном на 1200 человек. Рассказ получился захватывающим:
«Подходим к одному из цехов завода ОАО «Белкард». Небольшое сооружение выглядит как вход в подвал. На двери надпись — «Убежище № 1» и технические характеристики: объект относится к третьему классу, рассчитан на 1200 человек и является встроенным — над ним высится здание.
— Глубина составляет почти 6 метров, — показывает на крутые ступеньки вниз начальник отдела по ЧС и ГО ОАО «Белкард» Игорь Шарандин. — На случай завала есть еще один выход, в стороне от строений.
Мы спускаемся, и наши телефоны перестают принимать сигналы. Вокруг сплошной бетон. На полу и стенах видны свежие следы краски. Впереди — большая герметичная дверь. Ее толщина — не менее 15 сантиметров. Нам поясняют, что таких дверей шесть, чтобы не было давки при входе. Они обеспечивают защиту от взрыва и радиации. Рядом с дверями устроены специальные ловушки — поглощают часть силы ударной волны и тем самым снижают урон.
Пройдя небольшой, но извилистый коридор, натыкаемся на две герметичные двери. Одна ведет в основной коридор убежища, вторая — в санитарные комнаты.
— Если кто-то опоздал и есть вероятность, что он источник заражения, то пропускают через пункт санитарной обработки, — рассказывает Игорь Шарандин. — Здесь человек оставляет одежду, принимает душ, его осматривает врач.
Нам показывают залы, где будут пережидать угрозу 1200 человек. В больших помещениях тесно стоят друг к другу скамейки и двухъярусные нары. Нет никаких матрасов или одеял. Среди бетонных стен не очень уютно, зато безопасно. Начальник отдела по ЧС и ГО поясняет, что по инструкции нары должны обеспечивать 30 процентов мест от общего количества укрываемых. Причем верхняя полка предназначена для лежачих, а нижняя — только для сидящих.
Между некоторыми нарами просматриваются большие ямы, закрытые решеткой.
— Это что-то вроде канализации. Здесь будет скапливаться вода, которую при необходимости можно откачать ручным насосом, — объясняет заместитель начальника Сергей Куликович.
Недалеко от залов находятся туалеты. А вот кухни в убежище нет, только кладовая для продовольствия.
— Запасы рассчитаны на два дня, это галеты, сухари, тушенка. Но пищу в убежище завозят только в так называемый «опасный период», — отмечает начальник отдела.
Дизельный двигатель и суперфильтры для воздуха
В больших убежищах для поддержания жизнедеятельности людей необходимо следить за тремя вещами: доступ воздуха, наличие электричества и воды.
— По одному из нормативов, если температура в помещении доходит до 30 градусов, то необходимо срочно провести эвакуацию, — рассказывает Игорь Шарандин. — Сколько времени понадобится тысяче с небольшим человек, чтобы нагреть воздух до этого показателя? Всего чуть больше двух часов. Для охлаждения и постоянного притока воздуха используется специальная вентиляционная система.
Нам показывают отдельную комнату с большим «насосом» для подачи воздуха. Он оборудован фильтрами, похожими на те, которые прикручиваются к противогазам, но в несколько раз больше. Использовать их во время учений запрещено. Их работоспособность проверяет специальная комиссия.
— Электричество обеспечивается дизельным двигателем, — показывает еще одну комнату Сергей. — Запаса топлива хватает на двести часов. Но его включат, только если внешний источник электроэнергии будет поврежден.
Чтобы продемонстрировать, как действует, двигатель на несколько минут заводят. Мы чуть не глохнем от шума. Бесполезно что-либо кричать друг другу.
Вода обеспечивается двумя способами. Поступает по трубам, подключенным к городской водопроводной сети. Собственный запас в резервуаре — 8 тонн.
— Таким образом, здесь можно разместиться на срок до двух суток и переждать как военные действия, где используется обычное вооружение, так и химическую или радиационную опасность, — отмечает Игорь Шарандин.
Командный пункт и санитарные дружины
Всего на предприятии четыре убежища, но то, где мы сейчас находимся, — самое большое. Помимо основных помещений оборудованы учебные комнаты.
— Две аудитории предназначены для обучения работников предприятия, — говорит Игорь Шарандин. — Здесь постоянно проводится обучение санитарных дружин.
Аудитории напоминают школьный класс советских времен. Ряды парт со стульями, на стенах — обучающие плакаты. На одной стене видим старые черно-белые фотографии — пособие, как правильно перевязывать руки, ноги... На каждом ряду — стационарные телефоны. В случае ЧС одна из аудиторий используется как командный пункт.
— Отсюда дежурный держит связь со всеми постами этого убежища, а также может связываться с другими укрытиями на территории завода, — поясняет Игорь. — Все телефоны — внутренние, по ним невозможно дозвониться на городские номера.
Можно сдать в аренду
В мирное время убежище не пустует — постоянно проводятся учения. Игорь Шарандин отмечает, что объект проверяется с участием работников городского отдела по ЧС раз в год, а специальной комиссией из Минска — раз в три года.
В остальное время убежища можно арендовать и использовать как спортзал, продуктовый магазин, склад и т. д. Однако временным владельцам запрещено проводить перепланировку, проделывать какие-либо отверстия или проемы, нарушать герметизацию. Главное условие, чтобы помещение можно было в течение 12 часов вновь «превратить» в объект гражданской обороны.
— В Гродно раньше сдавали в аренду одно из убежищ под спортивный зал, но сейчас это вышло из практики, — сказал главный специалист сектора организации функционирования Госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО Гродненского городского отдела по ЧС областного управления МЧС Николай Гуз».
Справка «ВГ»
Всего в Гродно более сотни защитных сооружений гражданской обороны, по-простому — бомбоубежищ. Самое маленькое рассчитано на 10 человек, а самое большое — на 3600. Подразделяются на защитные укрытия и убежища.
— Защитные укрытия в жилой застройке находятся в центре Гродно, они встроены в жилые дома. Характерный признак их наличия — отдельные наземные элементы, — информирует Николай Гуз. — Убежища на территориях различных предприятий обладают более высокой степенью защиты, рассчитаны на большее количество человек и снабжены дополнительным оборудованием инженерных систем — дизельной электростанцией, запасом воды.
На предприятиях убежища обозначены специальными знаками, укрытия в жилых домах обозначаются в период готовности к приему укрываемых. Однако попасть туда в мирное время нельзя — они заперты на ключ.