Тайны, которые хранит подземный Гродно 6 17.09.2017, 8:38

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Фото: vgr.by

Под видимым всем городам в советское время был построен еще один.

Десятки подземных убежищ гражданской обороны, построенных еще в советское время, продолжают жить своей тайной жизнью.

И хотя из этого не делают большого секрета, попасть туда непричастным непросто. Журналисты «Вечерки» побывали в одном из самых больших убежищ в Гродно, рассчитанном на 1200 человек. Рассказ получился захватывающим:

«Подходим к одному из цехов завода ОАО «Белкард». Небольшое сооружение выглядит как вход в подвал. На двери надпись — «Убежище № 1» и технические характеристики: объект относится к третьему классу, рассчитан на 1200 человек и является встроенным — над ним высится здание.

— Глубина составляет почти 6 метров, — показывает на крутые ступеньки вниз начальник отдела по ЧС и ГО ОАО «Белкард» Игорь Шарандин. — На случай завала есть еще один выход, в стороне от строений.

Фото: vgr.by

Мы спускаемся, и наши телефоны перестают принимать сигналы. Вокруг сплошной бетон. На полу и стенах видны свежие следы краски. Впереди — большая герметичная дверь. Ее толщина — не менее 15 сантиметров. Нам поясняют, что таких дверей шесть, чтобы не было давки при входе. Они обеспечивают защиту от взрыва и радиации. Рядом с дверями устроены специальные ловушки — поглощают часть силы ударной волны и тем самым снижают урон.

Фото: vgr.by

Пройдя небольшой, но извилистый коридор, натыкаемся на две герметичные двери. Одна ведет в основной коридор убежища, вторая — в санитарные комнаты.

— Если кто-то опоздал и есть вероятность, что он источник заражения, то пропускают через пункт санитарной обработки, — рассказывает Игорь Шарандин. — Здесь человек оставляет одежду, принимает душ, его осматривает врач.

Нам показывают залы, где будут пережидать угрозу 1200 человек. В больших помещениях тесно стоят друг к другу скамейки и двухъярусные нары. Нет никаких матрасов или одеял. Среди бетонных стен не очень уютно, зато безопасно. Начальник отдела по ЧС и ГО поясняет, что по инструкции нары должны обеспечивать 30 процентов мест от общего количества укрываемых. Причем верхняя полка предназначена для лежачих, а нижняя — только для сидящих.

Между некоторыми нарами просматриваются большие ямы, закрытые решеткой.

— Это что-то вроде канализации. Здесь будет скапливаться вода, которую при необходимости можно откачать ручным насосом, — объясняет заместитель начальника Сергей Куликович.

Недалеко от залов находятся туалеты. А вот кухни в убежище нет, только кладовая для продовольствия.

— Запасы рассчитаны на два дня, это галеты, сухари, тушенка. Но пищу в убежище завозят только в так называемый «опасный период», — отмечает начальник отдела.

Фото: vgr.by

Дизельный двигатель и суперфильтры для воздуха

В больших убежищах для поддержания жизнедеятельности людей необходимо следить за тремя вещами: доступ воздуха, наличие электричества и воды.

— По одному из нормативов, если температура в помещении доходит до 30 градусов, то необходимо срочно провести эвакуацию, — рассказывает Игорь Шарандин. — Сколько времени понадобится тысяче с небольшим человек, чтобы нагреть воздух до этого показателя? Всего чуть больше двух часов. Для охлаждения и постоянного притока воздуха используется специальная вентиляционная система.

Нам показывают отдельную комнату с большим «насосом» для подачи воздуха. Он оборудован фильтрами, похожими на те, которые прикручиваются к противогазам, но в несколько раз больше. Использовать их во время учений запрещено. Их работоспособность проверяет специальная комиссия.

— Электричество обеспечивается дизельным двигателем, — показывает еще одну комнату Сергей. — Запаса топлива хватает на двести часов. Но его включат, только если внешний источник электроэнергии будет поврежден.

Фото: vgr.by

Чтобы продемонстрировать, как действует, двигатель на несколько минут заводят. Мы чуть не глохнем от шума. Бесполезно что-либо кричать друг другу.

Вода обеспечивается двумя способами. Поступает по трубам, подключенным к городской водопроводной сети. Собственный запас в резервуаре — 8 тонн.

— Таким образом, здесь можно разместиться на срок до двух суток и переждать как военные действия, где используется обычное вооружение, так и химическую или радиационную опасность, — отмечает Игорь Шарандин.

Командный пункт и санитарные дружины

Всего на предприятии четыре убежища, но то, где мы сейчас находимся, — самое большое. Помимо основных помещений оборудованы учебные комнаты.

— Две аудитории предназначены для обучения работников предприятия, — говорит Игорь Шарандин. — Здесь постоянно проводится обучение санитарных дружин.

Аудитории напоминают школьный класс советских времен. Ряды парт со стульями, на стенах — обучающие плакаты. На одной стене видим старые черно-белые фотографии — пособие, как правильно перевязывать руки, ноги... На каждом ряду — стационарные телефоны. В случае ЧС одна из аудиторий используется как командный пункт.

Фото: vgr.by

— Отсюда дежурный держит связь со всеми постами этого убежища, а также может связываться с другими укрытиями на территории завода, — поясняет Игорь. — Все телефоны — внутренние, по ним невозможно дозвониться на городские номера.

Можно сдать в аренду

В мирное время убежище не пустует — постоянно проводятся учения. Игорь Шарандин отмечает, что объект проверяется с участием работников городского отдела по ЧС раз в год, а специальной комиссией из Минска — раз в три года.

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

В остальное время убежища можно арендовать и использовать как спортзал, продуктовый магазин, склад и т. д. Однако временным владельцам запрещено проводить перепланировку, проделывать какие-либо отверстия или проемы, нарушать герметизацию. Главное условие, чтобы помещение можно было в течение 12 часов вновь «превратить» в объект гражданской обороны.

— В Гродно раньше сдавали в аренду одно из убежищ под спортивный зал, но сейчас это вышло из практики, — сказал главный специалист сектора организации функционирования Госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО Гродненского городского отдела по ЧС областного управления МЧС Николай Гуз».

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

Справка «ВГ»

Всего в Гродно более сотни защитных сооружений гражданской обороны, по-простому — бомбоубежищ. Самое маленькое рассчитано на 10 человек, а самое большое — на 3600. Подразделяются на защитные укрытия и убежища.

— Защитные укрытия в жилой застройке находятся в центре Гродно, они встроены в жилые дома. Характерный признак их наличия — отдельные наземные элементы, — информирует Николай Гуз. — Убежища на территориях различных предприятий обладают более высокой степенью защиты, рассчитаны на большее количество человек и снабжены дополнительным оборудованием инженерных систем — дизельной электростанцией, запасом воды.

На предприятиях убежища обозначены специальными знаками, укрытия в жилых домах обозначаются в период готовности к приему укрываемых. Однако попасть туда в мирное время нельзя — они заперты на ключ.