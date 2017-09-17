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WSJ: США останутся в Парижском соглашении по климату

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  • 17.09.2017, 8:41

Вашингтон лишь скорректирует условия своего участия.

Администрация США не будет выходить из Парижского соглашения по климату, однако попытается скорректировать условия своего участия в нем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (перевод – tass.ru).

Она ссылается на итоги министерской встречи по данному вопросу, которая прошла в Монреале.

"США заявили, что не будут пересматривать Парижское соглашение, но попытаются скорректировать условия, на которых они могут участвовать в данном соглашении", - приводит газета слова еврокомиссара по энергетике и климатическим изменениям Мигеля Ариаса Каньете, который принимал участие во встрече более 30 министров из различных стран.

По данным источника газеты, советник Белого дома Эверетт Эйссенстат во время совещания в Монреале заявил, что Вашингтон изучает закрепленные в соглашении цели по количественному уменьшению выбросов в атмосферу на предмет их корректировки. По его словам, США будут руководствоваться конструктивными соображениями, однако конкретных цифр советник не назвал, отмечает издание.

"Они [Соединенные Штаты] серьезно изучают условия, на которых могли бы быть частью [соглашения], - цитирует The Wall Street Journal слова источника, участвовавшего во встрече. - Они также дали понять, что у них нет намерений перезаключать [договор] или разрабатывать соглашение, параллельное Парижскому".

В начале июня Трамп объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. По его словам, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.


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