Белорусские министры похвастались своими часами 30 17.09.2017, 8:52

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Свита тянется за «высокими стандартами», которые задал диктатор своими Patek Philippe за $17 тысяч.

Вчера президент провел деловые встречи с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем и министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко. В кадр попали наручные часы членов белорусского правительства, пишет блогер d-zholik.

Часы министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

Часы министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.

Напомним, что во время визита Лукашенко в Литву в 2009 году на правой руке диктатора были замечены швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j, которые стоят почти 17 тысяч долларов или 11 тысяч евро.