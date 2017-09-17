В «ДНР» решили медитировать на украинское сало издалека 10 17.09.2017, 8:58

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Главари фейковой «республики» запретили ввоз украинской свинины и изделий из нее.

Так называемое «министерство агропромышленной политики и продовольствия» самопровозглашенной «ДНР» запретило ввоз на территорию «республики» (в сообщении источника была допущена опечатка по Фрейду - «террориторию республики» - ред.) украинской свинины и продуктов из нее, говорится в сообщении на сайте «ведомства».

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещен ввоз на территорию «Донецкой Народной Республики» мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины ( сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», - сказано в нем.