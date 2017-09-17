Белоруска Лидия Морозова выиграла теннисный турнир в Китае

Белоруска Лидия Морозова выиграла теннисный турнир в Китае5
- 17.09.2017, 9:13
В решающем поединке наша соотечественница одолела соперницу из Узбекистана.
Белорусская теннисистка Лидия Морозова завоевала титул турнира ИТФ в Китае (призовой фонд — 25 тысяч долларов), сообщает pressball.by.
В решающем поединке наша соотечественница в двух сетах оказалась сильнее представительницы Узбекистана Сабины Шариповой (6:2, 6:4). Встреча продолжалась 55 минут.
Лидия Морозова (684 ВTA, Беларусь, Q) — Сабина Шарипова (169 ВTA, Узбекистан, 2) — 6:2, 6:4