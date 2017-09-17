Белоруска Лидия Морозова выиграла теннисный турнир в Китае 5 17.09.2017, 9:13

Лидия Морозова

Фото Белорусской теннисной федерации

В решающем поединке наша соотечественница одолела соперницу из Узбекистана.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова завоевала титул турнира ИТФ в Китае (призовой фонд — 25 тысяч долларов), сообщает pressball.by.

В решающем поединке наша соотечественница в двух сетах оказалась сильнее представительницы Узбекистана Сабины Шариповой (6:2, 6:4). Встреча продолжалась 55 минут.

Лидия Морозова (684 ВTA, Беларусь, Q) — Сабина Шарипова (169 ВTA, Узбекистан, 2) — 6:2, 6:4