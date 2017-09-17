закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 12:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дэвид Кэмерон рассказал о «ловушке Путина»

4
  • 17.09.2017, 9:35
  • 6,303
Дэвид Кэмерон

Экс-премьер Британии развенчал новые козни Кремля.

Опасности, которые могут возникнуть при введении миротворческого контингента ООН на Донбасс, возможность окончания переговоров о зоне свободной торговли Украины с Великобританией и введения безвизового режима между нашими странами, а также санкции против России и будущее Украины в ЕС, - об этом бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал LB.ua в рамках 14-той Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

- Как Вы относитесь к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе?

- Я думаю, что следует рассмотреть все эти идеи, но мне кажется, что тут есть потенциальная ловушка для Украины, если мы не будем осторожными. Настоящая проблема на Донбассе состоит в том, что там при поддержке России осуществляется агрессия против Украины. И ответом на это является прекращение огня, вывод всех вооружений, возврат контроля над восточной границей Украины, а также ряд конституционных и направленных на децентрализацию мер, которые отображают проблемы в стране. Это не должно требовать введения миротворческой силы.

Кроме того, всегда есть опасения, что введение миротворческой силы, хотя и может сделать конфликт очевидно менее "горячим", но также постоянным и замороженным. Так что не следует исключать, следует рассмотреть идеи, но быть осторожными с тем, чтобы не избегать реального решения.

Лучший вариант - это чтобы поддерживаемые Россией сепаратисты прекратили стрелять в наблюдателей ОБСЕ. Это проблема. К этой проблеме стоит подходить так, что это российская агрессия и пренебрежение к суверенитету Украины, а не думать, что миротворческая сила может быть решением проблемы. Если и будет введена миротворческая сила, очень важно, чтобы она не стала силой, которая создаст какую-то новую границу между "республиками" и остальной Украиной. После этого, конечно, достигнув нужных договоренностей, Украина должна стать единой страной.

- Что Вы думаете о двустороннем торговом Соглашении о зоне свободной торговли между Украиной и Британией ?

- До тех пор пока Британия не согласует свои договоренности и переходные соглашения с Европейским союзом, мы не можем обсуждать торговые соглашения с другими странами, но я уверен, что британско-украинское соглашение будет хорошим. Украина - большая и прекрасная страна с 45 млн жителей, и такое соглашение - хорошая идея. Поэтому я надеюсь, что мы продолжим обсуждать, что оно может включать в себя. А затем, после того, как Британия покинет Евросоюз, мы достигнем соглашения.

Думаю, правильным будет заверить украинцев в том, что просто потому, что Британия выходит из ЕС, она не прекратит сотрудничество с Европой - например, в сфере безопасности и, что еще важнее, - Британия определенно не станет меньше сотрудничать с Украиной. На самом деле - даже наоборот. Это подтверждается и министерскими визитами, и обсуждениями соглашений о торговле, и тренировками украинской армии, которые осуществляются британцами. Я вижу эти очень-очень тесные отношения между британским и украинским парламентами. Мы должны поддерживать все эти начинания.

- Как Вы относитесь к возможности либерализации визового режима между Великобританий и Украиной после "Брексита"?

- Я думаю, что это зависит от моего преемника в правительстве. Я знаю о том, что произошло с Украиной и странами Шенгена, - безвизовый режим. У Британии есть реальная проблема с тем, сколько людей приезжает и остается или злоупотребляет как визовым, так и безвизовым режимом. Поэтому к либерализации визового режима следует подходить осторожно. Думаю, что пока что мы пытаемся обеспечить, чтобы визовый режим работал лучше, быстро обрабатывать заявки на визу, чтобы в случае отказа по заявке давать этому хорошее объяснение. Но я уверен, что со временем будет обсуждаться то, как можно улучшить ситуацию.

- Существует ли вероятность, что США отменят санкции в отношении России?

- Не думаю, что сейчас это возможно. Да, есть люди, которые предсказывают. что санкции могут быть сняты, но они были продолжены, они пересматриваются. Я думаю, что пока не будет достигнут прогресс в решении проблем, вызванных российской агрессией, то не будет и давления, чтобы пересмотреть санкции. Дональд Трамп, конечно, говорил разные вещи прежде, чем стать президентом, но мне кажется, что, глядя на его действия, он в действительности подтвердил важность НАТО, важность поддержки Украины, а также важность санкций. И я надеюсь, что он будет придерживаться этого.

Несколько дней назад Buzzfeed сообщил, что Владимир Путин направил одного из своего дипломатов в Госдепартамент США для передачи плана о нормализации отношений. Более того, состоялось несколько встреч по этому вопросу.

Это в интересах всех сторон, чтобы у Америки и России были хорошие отношения - Британии, Украины, Европы. У меня были хорошие отношения с Путиным, когда я был премьер-министром. Это не означает, что вы закрываете глаза на разные проблемы или идете на компромиссы по важным ценностям. Я надеюсь, что отношения между Америкой и Россией могут быть лучше. Но это не должно быть связано с торговлей важностью поддержки Украины, суверенитетом Украины.

Британия и Россия могут заняться другими вопросами, по которым, возможно, они смогут работать вместе и в будущем решить, как разрешить ситуацию между Украиной и Россией. При этом это не должно делаться так, чтобы каким-либо образом отрицать суверенитет Украины.

- Как Вы видите будущее место Украины в ЕС?

- Соглашения об ассоциации полностью выполнены. Я думаю, что это очень хорошо. Но я не считаю, что хоть одна страна может сказать такой организации как Европейский Союз или НАТО, что Украина близка к членству. Тем не менее, эти организации должны оставаться открытыми. От народа Украины зависит, какое направление он хочет выбрать.

Я надеюсь, что Европа станет гибкой и достаточно открытой, чтобы существовали различные формы Соглашения об ассоциации - торговые соглашения, соглашения о сотрудничестве, возможно, даже разные формы членства. Я думаю, что если Европа выступает за "один размер подходит всем", то Украина сможет присоединиться. Поэтому этот вопрос остается открытым.

Украина должна определить свое будущее, в то время как Европа должна проявлять открытость и гибкость и находить различные формы сотрудничества для разных стран Европы, у каждой из которых своя история и свой интерес относительно сближения.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются