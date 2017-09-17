Дэвид Кэмерон рассказал о «ловушке Путина» 4 17.09.2017, 9:35

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Дэвид Кэмерон

Экс-премьер Британии развенчал новые козни Кремля.

Опасности, которые могут возникнуть при введении миротворческого контингента ООН на Донбасс, возможность окончания переговоров о зоне свободной торговли Украины с Великобританией и введения безвизового режима между нашими странами, а также санкции против России и будущее Украины в ЕС, - об этом бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал LB.ua в рамках 14-той Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

- Как Вы относитесь к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе?

- Я думаю, что следует рассмотреть все эти идеи, но мне кажется, что тут есть потенциальная ловушка для Украины, если мы не будем осторожными. Настоящая проблема на Донбассе состоит в том, что там при поддержке России осуществляется агрессия против Украины. И ответом на это является прекращение огня, вывод всех вооружений, возврат контроля над восточной границей Украины, а также ряд конституционных и направленных на децентрализацию мер, которые отображают проблемы в стране. Это не должно требовать введения миротворческой силы.

Кроме того, всегда есть опасения, что введение миротворческой силы, хотя и может сделать конфликт очевидно менее "горячим", но также постоянным и замороженным. Так что не следует исключать, следует рассмотреть идеи, но быть осторожными с тем, чтобы не избегать реального решения.

Лучший вариант - это чтобы поддерживаемые Россией сепаратисты прекратили стрелять в наблюдателей ОБСЕ. Это проблема. К этой проблеме стоит подходить так, что это российская агрессия и пренебрежение к суверенитету Украины, а не думать, что миротворческая сила может быть решением проблемы. Если и будет введена миротворческая сила, очень важно, чтобы она не стала силой, которая создаст какую-то новую границу между "республиками" и остальной Украиной. После этого, конечно, достигнув нужных договоренностей, Украина должна стать единой страной.

- Что Вы думаете о двустороннем торговом Соглашении о зоне свободной торговли между Украиной и Британией ?

- До тех пор пока Британия не согласует свои договоренности и переходные соглашения с Европейским союзом, мы не можем обсуждать торговые соглашения с другими странами, но я уверен, что британско-украинское соглашение будет хорошим. Украина - большая и прекрасная страна с 45 млн жителей, и такое соглашение - хорошая идея. Поэтому я надеюсь, что мы продолжим обсуждать, что оно может включать в себя. А затем, после того, как Британия покинет Евросоюз, мы достигнем соглашения.

Думаю, правильным будет заверить украинцев в том, что просто потому, что Британия выходит из ЕС, она не прекратит сотрудничество с Европой - например, в сфере безопасности и, что еще важнее, - Британия определенно не станет меньше сотрудничать с Украиной. На самом деле - даже наоборот. Это подтверждается и министерскими визитами, и обсуждениями соглашений о торговле, и тренировками украинской армии, которые осуществляются британцами. Я вижу эти очень-очень тесные отношения между британским и украинским парламентами. Мы должны поддерживать все эти начинания.

- Как Вы относитесь к возможности либерализации визового режима между Великобританий и Украиной после "Брексита"?

- Я думаю, что это зависит от моего преемника в правительстве. Я знаю о том, что произошло с Украиной и странами Шенгена, - безвизовый режим. У Британии есть реальная проблема с тем, сколько людей приезжает и остается или злоупотребляет как визовым, так и безвизовым режимом. Поэтому к либерализации визового режима следует подходить осторожно. Думаю, что пока что мы пытаемся обеспечить, чтобы визовый режим работал лучше, быстро обрабатывать заявки на визу, чтобы в случае отказа по заявке давать этому хорошее объяснение. Но я уверен, что со временем будет обсуждаться то, как можно улучшить ситуацию.

- Существует ли вероятность, что США отменят санкции в отношении России?

- Не думаю, что сейчас это возможно. Да, есть люди, которые предсказывают. что санкции могут быть сняты, но они были продолжены, они пересматриваются. Я думаю, что пока не будет достигнут прогресс в решении проблем, вызванных российской агрессией, то не будет и давления, чтобы пересмотреть санкции. Дональд Трамп, конечно, говорил разные вещи прежде, чем стать президентом, но мне кажется, что, глядя на его действия, он в действительности подтвердил важность НАТО, важность поддержки Украины, а также важность санкций. И я надеюсь, что он будет придерживаться этого.

Несколько дней назад Buzzfeed сообщил, что Владимир Путин направил одного из своего дипломатов в Госдепартамент США для передачи плана о нормализации отношений. Более того, состоялось несколько встреч по этому вопросу.

Это в интересах всех сторон, чтобы у Америки и России были хорошие отношения - Британии, Украины, Европы. У меня были хорошие отношения с Путиным, когда я был премьер-министром. Это не означает, что вы закрываете глаза на разные проблемы или идете на компромиссы по важным ценностям. Я надеюсь, что отношения между Америкой и Россией могут быть лучше. Но это не должно быть связано с торговлей важностью поддержки Украины, суверенитетом Украины.

Британия и Россия могут заняться другими вопросами, по которым, возможно, они смогут работать вместе и в будущем решить, как разрешить ситуацию между Украиной и Россией. При этом это не должно делаться так, чтобы каким-либо образом отрицать суверенитет Украины.

- Как Вы видите будущее место Украины в ЕС?

- Соглашения об ассоциации полностью выполнены. Я думаю, что это очень хорошо. Но я не считаю, что хоть одна страна может сказать такой организации как Европейский Союз или НАТО, что Украина близка к членству. Тем не менее, эти организации должны оставаться открытыми. От народа Украины зависит, какое направление он хочет выбрать.

Я надеюсь, что Европа станет гибкой и достаточно открытой, чтобы существовали различные формы Соглашения об ассоциации - торговые соглашения, соглашения о сотрудничестве, возможно, даже разные формы членства. Я думаю, что если Европа выступает за "один размер подходит всем", то Украина сможет присоединиться. Поэтому этот вопрос остается открытым.

Украина должна определить свое будущее, в то время как Европа должна проявлять открытость и гибкость и находить различные формы сотрудничества для разных стран Европы, у каждой из которых своя история и свой интерес относительно сближения.