В Шотландии впервые получили новый вид топлива из энергии приливов 2 17.09.2017, 9:40

1,887

Институт морской энергетики возле Оркнейских островов провел успешный эксперимент.

Шотландский исследовательский институт морской энергетики (EMEC) первым в мире выработал водород, используя энергию приливов. Расположенная у побережья Оркнейских островов станция собирается использовать водородное топливо в качестве альтернативы горючего для паромов, сообщает hightech.fm.

При помощи прототипа конвертеров приливной энергии электролизер ITM Power способен разделять воду на составные элементы, водород и кислород. Устройство вырабатывает 220 кг водорода каждые 24 часа, при этом может запасать до 500 кг.

Первоначальной целью приобретения аппарата для электролиза было решение проблемы с хранением энергии на Оркнейских островах, но теперь EMEC собирается изучить возможность развития водородной экономики в этом регионе. По словам директора центра Нила Кермода, чистое водородное топливо сможет, со временем, заменить горючее для местных автомобилей, грузовиков и паромов.

Главным потребителем водородного топлива станет проект Surf’N’Turf, который собирается использовать два источника возобновляемой энергии: ветряные турбины на побережье острова Эдей и приливную станцию EMEC на 500 кВт, расщепляющую воду. Водород запасается в виде сжатого газа, а затем транспортируется по суше до порта Киркуолл, столицы Оркнейских островов. Там им заправляют паромы, которые перевозят торф, сообщает The Engineer.

В августе шотландская компания Atlantis Resources выработала достаточное количество приливной энергии, чтобы хватило на 2000 домохозяйств, побив мировой рекорд в этой области. Компания планирует установить еще 269 турбин в проливе Пентленд-Ферт, около Оркнейских островов.