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СМИ: Байкеру из свиты Лукашенко оторвало ногу

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  • 17.09.2017, 9:52
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Фото: kp.by

Инцидент произошел на закрытии мотосезона в Минске.

Праздник закрытия байкерского сезона в Минске, который возглавили Виктор Лукашенко, глава МВД Игорь Шуневич и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, был омрачен аварией. Один из мотоциклистов, ехавший в колонне, столкнулся с «Хондой» на трассе Минск — Национальный аэропорт, сообщает nn.by.

«Как сообщает ГАИ Минской области, автомобиль в результате аварии перевернулся, а байкеру оторвало ступню», - пишет издание.

По данным ГАИ Минской области, ДТП произошло на М2 около полудня. 49-летний минчанин ехал на Honda и из-за неправильно выбранного размещения допустил столкновение с байкером, который ехал впереди.

По словам очевидцев, ему оторвало часть ноги. Мужчину госпитализировали. Факт ДТП подтвердили в ГАИ и порталу tut.by, однако о характере травмы журналистам портала не сообщили.

- Пока мы не можем сказать о том, какие именно травмы получил байкер, - сообщили в ГАИ Минской области. - Проводим проверку по этой аварии.

По словам очевидцев, мужчина лежал на проезжей части и не шевелился. Многие говорят, что ему оторвало стопу.


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