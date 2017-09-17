Объявлено о «новой фазе» учений «Запад-2017» 11 17.09.2017, 10:26

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Для перехода маневров на «активный этап» выбрана символическая дата – 17 сентября.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» сегодня вступает в активную фазу, сообщает БелТА.

С 17 сентября начинается второй этап учения, во время которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий «при отражении агрессии против «союзного государства».

«Штабам всех уровней предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с условным противником, незаконными военными формированиями. На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск (сил) отработают ведение оборонительного боя, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации», - говорится в сообщении.

Так, на полигоне Ружанский сегодня запланировано практическое нанесение авиационного удара с применением авиационных средств поражения. На Осиповичском полигоне 18 сентября состоится розыгрыш ведения боя по удержанию оборонительных рубежей. На следующий день на полигоне Доманово будет продемонстрировано несение боевого дежурства подразделениями противовоздушной обороны.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» официально началось 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».